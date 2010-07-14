由於阿根廷對歐洲橄欖油進口的限制，歐盟-南方共同市場貿易協定談判面臨風險

歐盟和南方共同市場之間尋求建立自由貿易協定的談判目前處於危險之中，因為阿根廷對某些歐洲食品進口的限制，特別是橄欖油的進口。 針對阿根廷國內商務部長吉列爾莫·莫雷諾實施的阿根廷食品進口限制，歐盟已考慮向世界貿易組織提出這些擔憂。

南方共同市場是阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭之間的區域貿易協定 (RTA)，由亞松森條約於 1991 年成立，該條約後來由 1994 年的歐魯普雷圖條約修訂和更新。 其目的是促進自由貿易以及貨物、人員和貨幣的流動性。

歐盟對外關係副總幹事若昂·阿吉亞爾·馬查多表示， “問題在於，這些措施除了對貿易產生直接影響外，還削弱了開展這些談判所需的信心。”[1] Aguiar Machado 擔心， “這個特殊問題可能會污染貿易討論的氣氛。” 1

阿根廷當局，特別是現任總統克里斯蒂娜·基什內爾和她的部長們，否認對歐洲產品存在任何此類限制，並反駁說南方共同市場與歐盟的貿易談判不是解決此類雙邊問題的適當論壇。

作為回應，Aguiar Machado 指出，雖然這些限制可能不存在於紙面上，但它們是非常真實的，並由阿根廷人證明， “內部溝通……談論損害設備。 集裝箱被堵在港口，無法否認。“1

然而，這種反覆並不是歐盟-南方共同市場談判的唯一障礙。 法國帶領另外十幾個歐洲國家抗議這項潛在的自由貿易協定，認為南美廉價勞動力帶來的生產成本降低將對已經面臨金融危機和價格持續暴跌的歐洲橄欖油生產商產生負面影響。

這些談判的破裂對雙方都可能是災難性的，因為歐盟與南方共同市場的貿易幾乎與歐盟與整個拉丁美洲的貿易總和一樣多。 此外，歐盟是南方共同市場的主要農產品出口市場，19.8 年約佔歐盟農產品進口總額的 2009%。[2]







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