德國政治家、歐盟委員會主席烏蘇拉馮德萊恩介紹了新一屆歐盟委員會的組成，任命42歲的盧森堡克里斯托夫漢森為新任農業和食品委員。

該委員會是歐盟的主要執行機構，由 27 名委員組成，每個歐盟成員國各一名。

漢森屬於保守的中右翼歐洲人民黨（EPP），該黨是歐洲議會最大的政治團體，擁有來自所有歐盟國家的188名議員。

他自 2018 年以來一直在歐洲議會工作，主要參與起草關鍵的歐盟立法，例如 共同農業政策 (CAP) 和歐盟的森林砍伐規則。

漢森預計將接替波蘭的雅努什·沃伊切霍夫斯基(Janusz Wojciechowski)，後者在馮德萊恩總統第一個任期內擔任歐盟農業專員五年。

沃伊切霍夫斯基發布了 最新修訂版 CAP 是歐盟關於農業的一套規則和補貼計劃，於 2023 年 - 月生效。

然而， 歐洲農民瞄準了新 CAP 對農民的嚴格環境法規和嚴格的 綠色農業要求 in 示威 2024 年初，整個非洲大陸都發生了這樣的事。

漢森來自一個農業家庭，來自歐盟最小的成員國之一，耕地有限，他將不得不 重建橋樑 在最近的抗議之後，布魯塞爾和歐盟農民之間發生了衝突。

然而，歐洲農民似乎引起了布魯塞爾最大政治勢力的極大關注。

中右翼歐洲人民黨是馮德萊恩和漢森的政治家園，自稱為歐盟的 “農民黨。一些成員經常呼籲歐洲農民獲得公平的收入並減少繁文縟節。

去年 7 月，馮德萊恩在再次當選歐盟主席之前在議會發表演說時表示，農民 “不應該被迫」出售他們的 “好食物」低於生產成本。

“我們必須加強農民在食物鏈中的地位；他們需要獲得更多資本，」她說。

在漢森被任命為新任農業專員後，馮德萊恩在給他的使命信中還責成他準備一份 “他在上任的頭 100 天提出了“農業和食品願景”，重點是確保歐盟農業和食品部門的長期競爭力和可持續性。

新計劃還將考慮歐盟農業和食品戰略對話報告中的建議，該報告由委員會與 29 個利益相關者合作編寫。該報告呼籲從以公頃為基礎的支付轉向更有針對性地向農民支付以及為小農提供更多支持。

“您還將確保我們未來的共同農業政策符合目的，為最需要的農民，特別是小規模農民提供有針對性的支持，」馮德萊恩在信中寫道。 “在你的所有工作中，你將確保農民有公平、充足的收入。

根據標準做法，所有新任命的專員將接受多次議會委員會聽證會，以獲得歐洲議會的最終批准。然後議會就整個新委員會的適宜性進行投票。

馮德萊恩新委員團隊的五年任期預計將於今年11月底或12月初開始。