義大利新橄欖品種的發現刺激了應用程式開發

兩個以前未知的橄欖品種被發現 弗羅西諾內，義大利中部拉齊奧地區的一個省。

義大利國家研究中心 (CNR) 實驗室測試了幾棵樹木樣本，並確認它們的 DNA 與佩魯賈 IBBR-CNR 資料庫中列出的任何已知品種都不匹配。

我們與專家品嚐者一起品嚐了這些樹生產的橄欖油，發現其品質確實很有趣。因此，我們已經投資於它們的傳播。 - Pierluigi Turchetta，弗羅西諾內橄欖農

該資料庫包含 5,000 多個基因圖譜和一個包含 10,000 多個樣本的資料庫。

CNR 的分析表明，這兩個新發現的品種可能與義大利北部威尼托地區的品種，特別是 Favarol 品種有遺傳相關性。

“它們是起源於我們地區的樹木，並在這裡繁衍生息了幾個世紀。 Olive Oil Times.

他補充說，這項發現並不讓他感到驚訝。 “我們專門在我們地區尋找本土橄欖品種，因為我們懷疑有些樹不屬於這裡的典型品種，」圖爾切塔說。 “不過，我們無法確定。

“我們決定將四個樣本發送到 CNR 專業實驗室，」他補充道。 “兩個樣本揭示了我們至少一些樹木的獨特性質。

雖然還需要採取一些措施才能將這些品種正式納入義大利橄欖品種的官方名單，但當地種植者希望這項發現能為原產地認證橄欖油生產建立一個新領域。

此類地理標誌是歐盟地理標誌保護 (PGI) 認證的基礎，它將食品與其獨特的產區聯繫起來，並提高了當地產品的價值。

最近，研究人員發現了 21 個以前未知的 卡布里島的橄欖品種，一座自古以來就遍佈橄欖樹的島嶼。

“從環境和生態的角度來看，橄欖樹的生物多樣性具有重要的價值，」橄欖油品嚐師和農學家托馬斯·瓦特拉諾（Thomas Vatrano）說。 “它與領土內的所有生物體動態相互作用，使其蓬勃發展。

根據瓦特拉諾的說法，橄欖樹 生物多樣性至關重要 在氣候變遷時期。 “看看義大利南部，那裡長期缺水每年都會影響橄欖油的質量，」他說。

“卡拉布里亞等地區的古老橄欖樹林充當了這些領土的守護者，並能很好地抵禦乾旱，為緩解氣候變遷提供了一種策略，」瓦特拉諾補充道。

在惡劣氣候下具有高度適應性的樹木也可能為防止新出現的疾病傳播提供寶貴的見解。

（照片：皮爾路易吉·圖爾切塔）

“地中海盆地是全球最大的橄欖種植區，」瓦特拉諾說。 “為了石油產量或市場需求而冒險選擇品種，導致放棄本土品種，轉而選擇外國或國內品種。

“這種生物多樣性的喪失可能會對新病原體或害蟲的抵抗策略產生影響，」他補充道。

瓦特拉諾強調，義大利將繼續發現新的橄欖樹品種。

“義大利擁有世界上約 30% 的橄欖種質，」他說。 “品種的數量被低估了，因為透過現代分子生物學技術經常發現未知的個體。

圖爾切塔表示，新發現的品種可以為橄欖種植者帶來顯著的成果。

“我們與專家品嚐者一起品嚐了這些樹生產的橄欖油，發現其品質確實很有趣，」他說。 “因此，我們已經投資於它們的傳播。

“目前，我們正在種植數百棵樹，每個品種有 600 棵幼橄欖樹，」Turchetta 補充道。

Turchetta 也正在開發一款行動應用程序，利用人工智慧快速識別特定品種。

“我們與一群年輕的程式設計師一起開發了一個可以識別橄欖樹的應用程序，」他說。例如，它可以表明， “這棵橄欖樹似乎是 Leccino'，置信度為 80%。

雖然分子遺傳分析對於獲得完整的結果是必要的，但圖爾切塔表示，該應用程式解決了橄欖種植者中的一個常見問題。

“Olivamea 應用程式的 Android 測試版現已推出，iPhone 版本也將很快推出，正式發布日期定於 21 月 - 日st，“他說。