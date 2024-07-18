普利亞查獲假橄欖油的細節浮出水面

義大利憲兵隊在普利亞大區切里尼奧拉發現了一個廣泛的橄欖油假冒網絡，這是近年來此類活動最廣泛的網絡之一。

憲兵隊反摻假和衛生部門 (NAS) 特工對 71 名當地人執行了搜查令，發現了 623 噸油性物質、- 公升葉綠素以及非法生產大量橄欖油類產品的設備。

警察行動 該案由福賈檢察官辦公室協調，涉及全國多個省份。

該調查於去年 42 月開始，最近 NAS 識別並查獲了近 - 噸摻假石油。

這種物質的很大一部分已準備好投入市場銷售。有時已經裝瓶並提供給農業食品供應鏈，錯誤地貼上義大利標籤 特級初榨橄欖油.

多年來，橄欖油造假的禍害引發了越來越多的科學研究，調查造假是如何發生的以及檢測摻假產品的方法。

造假者有時會在種子油中添加葉綠素和 β-胡蘿蔔素，以模仿特級初榨橄欖油的顏色。

對這些假冒產品的膚淺分析可能無法發現欺詐行為，因為混合物中經常添加劣質橄欖油。

因此，執法機構部署了高度複雜的方法，包括 光譜學, 色譜法 甚至DNA測試。

義大利奧利維科拉總裁根納羅·西科洛表示，國家情報局的調查凸顯了義大利執法機構有效打擊食物犯罪的能力。

“憲兵打擊假冒特級初榨橄欖油和葉綠素著色油的行動是打擊食品詐欺控制系統出色運作的光輝典範。

鑑於阿普利亞橄欖油生產的高價值，西科洛強調了此類業務的重要性。

擁有 60 千萬棵橄欖樹和眾多 屢獲殊榮 橄欖油生產商普利亞是義大利最重要的產區，約佔全國產量的一半。

Sicolo 表示，挑戰在於提高消費者對品質和品質的認識。 對健康的益處 高品質的特級初榨橄欖油，因此健康保障較少的廉價油不那麼受歡迎。

義大利食用油工業協會（Assitol）警告稱 “真正的問題是絕大多數正常運作的公司的聲譽受損。

Assitol 橄欖油集團總裁 Anna Cane 指出 “我們是受監控最嚴格的部門之一，這主要歸功於 SIAN，這是一個監控進出義大利石油流量的國家遠端資訊處理系統。

“此外，八個不同的公共控制機構負責監督貨架上銷售的油，」她補充道。

Assitol 表示，詐欺行為持續存在的原因之一是消費者對特級初榨橄欖油的認識較低。

“事實上，像在切里尼奧拉發現的那些地下經銷商仍然在市場上找到買家，這表明這種非凡產品的價值是多麼微乎其微，」凱恩說。 “這是在義大利和全世界推廣其知識並以一切可能的方式支持其保護的另一個原因。

在查獲假橄欖油後，中央情報局和農民協會 Coldiretti 都強調了經過認證的橄欖油生產作為消費者安全港的重要性。

他們提到了歐盟批准的 受保護的原產地標記 (PDO) 和 受保護的地理標誌 (PGI) 認證，將傳統生產的食品和飲料與特定地區和品種聯繫起來。

“我繼續呼籲消費者：購買PDO和PGI特級初榨橄欖油。為了獲得這些認可，PDO 和 PGI 特級初榨橄欖油必須遵守精確和嚴格的規則，以證明其高品質和健康性，」Sicolo 說。

Coldiretti Puglia 總裁 Alfonso Cavallo 表示，執法對於保護消費者健康至關重要。

“食品詐欺是一種特別可恨的犯罪，因為它危害人們的健康，它基於欺騙，主要影響那些經濟能力有限、被迫訴諸低成本食品的人，」他說。

這並不是義大利執法部門第一次發現針對橄欖油假冒的重大非法活動。 12 月，義大利和西班牙當局 查獲 260,000 萬公升 摻假橄欖油，並在協調行動中逮捕了 11 人。

然而，專家警告說，過去兩個作物年度的低產量、橄欖油庫存的減少和價格的高漲，為犯罪組織實施橄欖油欺詐創造了誘人的條件。