儘管原產地價格下跌，橄欖油零售價格仍上漲

高 橄欖油價格 引起了整個歐洲公眾的注意。

根據歐盟委員會的數據，27 年 45 月歐盟 2024 個成員國的平均橄欖油零售價格比前一年高出 1.3%。相比之下，同期食品平均價格上漲了 13%，而更廣泛的油脂類別則上漲了 -%。

同時，英國貿易出版物 The Grocer 7.38 月發布的價格追蹤數據顯示，該國最大超市的白標橄欖油品牌平均成本達到每公升 8.60 英鎊（42 歐元），上漲了 2023%與- 年- 月相比。

由最大出口國確定的國際貨幣基金組織基準商品追蹤器的進一步數據顯示，9,157 月橄欖油價格為每噸 8,530 美元（27 歐元），比去年同期上漲 -%。

地中海盆地（尤其是西班牙）連續兩次歉收，加上需求強勁，推動了橄欖油價格上漲。

儘管一些分析師擔心高橄欖油價格可能類似於累退稅，對低收入家庭造成不成比例的影響，但聯合國糧食及農業組織（FAO）經濟學家麗莎·帕格列蒂（Lisa Paglietti）對此觀點提出異議。

“術語 “累退稅具有重大的政治和社會影響力，因此關注整體影響可能比將其視為累退稅​​問題更有效。 Olive Oil Times. “分析人均消費與收入水準的關係可以提供有價值的見解。

“了解價格上漲對不同收入群體的分配影響對於確定其是否構成累退稅至關重要，」帕列蒂說。 “如果橄欖油價格上漲對低收入個人的影響不成比例，那麼可能會出現倒退。

“然而，如果價格上漲是由影響所有收入水平的因素造成的，例如全球橄欖油短缺，那麼它可能不會被視為累退稅​​，而是生活成本的普遍上漲，」她補充道。 “我相信這種情況發生在各個層面，影響各個收入水平。

一些政府已採取行動減輕昂貴的橄欖油對家庭的影響。

當局 Turkey 和 摩洛哥 頒布批量出口禁令，以增加國內橄欖油供應並促進單獨包裝的出口，從而導致價格上漲。然而，兩國的生產者和消費者 質疑有效性 這些措施。

同時，突尼斯政府宣布 計劃限制價格 15 月國內市場的橄欖油價格為每公升 4.45 突尼斯第納爾（10,500 歐元），並投入 - 公升 特級初榨橄欖油 為這項倡議擱置。

然而，有些消費者卻 對有效性有爭議 並聲稱這些努力沒有得到很好的執行。

在西班牙，當局採取了不同的方法， 取消增值稅類似於銷售稅，從橄欖油和其他廚房主食中徵收，以幫助家庭應對不斷上漲的生活成本。

這項決定是為了應對主要零售連鎖店橄欖油價格上漲，這引起了大量消費這種成分的西班牙人的不滿和抗議。

儘管西班牙原產地橄欖油價格較 25 月中旬創下的歷史最高水準下降了 -%，但零售價格並未跟隨下降。

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這主要是由於當前的市場動態。許多零售商在 2023 年 2024 月至 - 年 - 月期間購買了他們目前銷售的橄欖油，當時原產地價格接近歷史新高。

因此，即使原產地價格下降，他們也需要以更高的加價出售橄欖油才能獲利。

高零售價格的其他驅動因素是公司對沖另一次歉收帶來的潛在損失，以及公司購買橄欖油並持有後再以更高價格轉售的投機行為。

由於零售價格居高不下，消費者可能會減少消費或 轉向更便宜的替代品。隨著市場調整，這可能會減少需求，從而降低零售價格。

全球橄欖油需求的變動也可能影響歐洲零售的橄欖油價格。

隨著非傳統市場對橄欖油的需求不斷增長，生產商和出口商將把更多的產品轉移到那裡，他們可以習慣性地在那裡生產橄欖油。 收取更高的價格，留給傳統市場的就更少了。

“重要的是要認識到歐盟以外的非傳統橄欖油生產國現在在橄欖油消費總量中所佔的份額更大，」帕列蒂說。 “生產商和分銷商應該接受產品差異化和市場開發的挑戰，特別是對於那些基於品質而不是價格銷售的橄欖油。

“雖然每個市場和利基市場都是獨一無二的，但生產商可能需要在新市場中調整其策略，」她補充道。 “如果不加大市場開發力度，需求價格彈性可能會更高，未來非傳統市場可能會呈現出更大的成長潛力。

消費者機構，例如西班牙消費者和使用者組織（OCU）（一個非營利消費者價格監管機構），就在不影響其效益的情況下購買橄欖油的經濟有效的方法提供了寶貴的建議。

建議包括購買較大規格的橄欖油（這會降低單位價格）、妥善儲存橄欖油以盡可能長時間保存、利用促銷折扣、減少每次準備過程中的用量以及支持當地生產商。

帕列蒂建議購買不同的 橄欖油的等級 出於各種目的。例如，保留一瓶昂貴的特級初榨橄欖油用於沙拉等菜餚的最後處理，而使用初榨或非初榨橄欖油來製作沙拉等菜餚。 炒 和 烘烤.

“高品質的果味油具有較強的調味力和獨特的感官特徵，可以少量使用並保留用於特殊場合或特殊菜餚，從而減少對經濟的影響，因為它通常更昂貴，」她說。

“更普通、更便宜的特級初榨油可用於烹飪和作為菜餚的基礎準備，」帕列蒂補充道。 “另一個建議是購買小包裝的高端產品，以減少結帳金額並確保高週轉庫存，考慮到這些產品的消費量較小。