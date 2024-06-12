Deoleo 營收近 1 億歐元，虧損嚴重

高昂的價格促使這家全球最大的橄欖油瓶裝商在 996 年實現銷售收入 2024 億歐元，比前一年增長 19%。

然而，其年度報告顯示，Deoleo 去年虧損 54.5 萬歐元，高於 34.3 年的 2023 萬歐元。

官員們引用了該公司的 持續的法律問題，包括義大利子公司Carapelli Firenze面臨的訴訟，是造成虧損的主要原因。

根據兩項不利的法院裁決，該公司表示，如果裁決維持，將撥出 64.7 萬歐元用於補繳稅款和罰款。 Deoleo 正在等待義大利最高法院決定是否受理此案。

該糾紛源自於卡拉佩利透過其瑞士子公司進口橄欖油時所採取的法律手段。這些油後來在義大利裝瓶並重新出口到歐盟以外地區。

瑞士不是歐盟成員國，但與歐盟簽訂自由貿易協定

Deoleo 表示，它理解這種做法屬於歐洲海關法豁免範圍，因此可以避免繳納橄欖油進口關稅。然而，義大利海關官員不同意，並於2014年對Carapelli提起訴訟。

Deoleo 財務長 Enrique Weickert 表示，義大利海關當局要求在二月進行第一筆付款。

“今年的業績非常糟糕，但其中 90% 與我們為義大利的訴訟所做的撥備有關，」他在電話會議上告訴記者，並補充說，該公司已經 “如果最高法院決定審理此案，那麼“非常有力的論點”

除了法律問題之外，韋克特將 2024 年描述為 “困難而又複雜。

今年年初，該公司在橄欖油採購方面遇到了困難，因為在連續第二次遭遇危機後，橄欖油庫存降至接近零 收成不好 穿越西班牙和地中海。

下半年，公司持續受到 價格下跌 該地區許多國家都為收穫反彈做好了準備。

韋克特表示，到 2024 年，西班牙和美國的橄欖油消費量將下降 -%，義大利的橄欖油消費量將下降 -%。

不過，該公司表示業務依然強勁，EBITDA 成長了 33.4%，達到 - 萬歐元。 EBITDA 是一種績效指標，有助於評估企業從其核心業務中產生多少利潤。

Weickert 補充道，公司實現了每公升 0.69 歐元的毛單位利潤目標，這得益於 “原物料價格轉移到銷售價格的「有效」。

該公司還列舉了其他幾個積極的財務指標，包括淨金融債務減少 72%、現金狀況增加 160% 以及 - 月達成的 - 億歐元債務再融資約束性協議。

在 新的關稅威脅 美國總統川普強調 美國市場的重要性 到公司。

他說，該公司約 38% 的 EBITDA 是在美國產生的。 “只會讓美國消費者為來自地中海盆地的健康產品支付更多錢。

Deoleo 已經考慮了將潛在關稅影響降至最低的方法，例如 “建立額外的庫存緩衝」並可能 “在美國當地裝瓶。