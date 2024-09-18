達能 (Danone) 是一家法國跨國食品生產商，也是最早採用這項技術的公司之一 玉女得分，宣布將大幅減少法國包裝正面標籤（FOPL）系統的使用。

在 Nutri-Score 演算法最新更新後，這家法國食品公司正在從其飲用乳製品和植物性產品中刪除 FOPL。

我們不同意演算法的修改。這項發展對可飲用乳製品和植物性產品的營養和功能品質產生了錯誤的看法。 - 達能,

交通燈式 FOPL 使用五種協調顏色和字母的組合，根據每 100 克或毫升份量的脂肪、糖、鹽和卡路里含量來評估包裝食品的健康程度。這 “綠色 A”表示最健康的選項，並且 “紅色E”表示營養最差。

新版本的 Nutri-Score 將飲用乳製品和植物性產品從一般食品類別重新分類為飲料類別。

這項變更影響了產品的評級，因為演算法根據列出的食品類別應用不同的指標。

在這一類別中，全脂牛奶等產品的評級從 “B”到 “C”由於其脂肪含量。

轉換後，其中一些產品的評級下降了 “A”或 “B” 低至 “D”或 “E，”取決於糖含量或替代甜味劑的營養影響。

營養評分指標也考慮了這個功能：固體優格被歸類為通常在用餐時食用的食物，而飲用優格則被歸類為飲料，假定在餐外飲用。

水是飲料類別中唯一能保持 “綠色A”分類。

“我們不同意演算法的修改，」達能告訴 Olive Oil Times. “這一發展對可飲用乳製品和植物性產品的營養和功能品質產生了錯誤的看法，不符合歐洲基於食品的飲食指南。

其中一些產品每 10 毫升可能含有 13 至 100 克糖，但被異常歸類為 “ A'或 “ B'同原先使用的一般食品的計算方法 - 營養評分，

達能正在刪除 Actimel、High Pro、Danino、Danone 和 Activia 等多個熱門品牌的 Nutri-Score 資訊。

Nutri-Score 的發起人強烈反對該公司的決定。

“這些飲料——飲用優格、加糖乳飲料（調味奶）和植物性飲料（包括大豆、杏仁、燕麥、大米等）——的含糖量在無糖和極甜版本的產品之間存在很大差異， 「Nutri-Score 的組織者在部落格文章中寫道。

“其中一些產品每 10 毫升可能含有 13 至 100 克糖（即與蘇打水的含量相同），但被異常歸類為 “A'或 “B'採用最初使用的一般食品的計算方法，”他們補充道。

達能的 Nutri-Score 方法可能會持續發展。

“我們也正在研究此次撤回對我們其他產品參考的影響，並正在與我們營運的每個市場的所有利益相關者合作，以確定最佳解決方案，」該公司表示。

經過監督 FOPL 的科學委員會經過兩年的審查後，去年宣布了 Nutri-Score 的更新。

營養評分標籤

在眾多受影響的產品中，此次審查還 升級所有橄欖油 “黃色 C” 到 “淺綠色B。

FOPL 的發起人強調，自首次亮相以來，就已經計劃和預期定期進行演算法修訂。

“營養標識，無論是什麼，都必須根據科學進步……市場發展……實施經驗定期修訂，」他們寫道。

在與 Nutri-Score 保持距離的同時，達能也呼籲歐盟採用 “一個有利於所有歐洲消費者的統一的解釋性營養資訊系統。

Nutri-Score 已在六個歐盟國家（法國、比利時、德國、盧森堡、荷蘭、西班牙和葡萄牙）和瑞士採用。

這些實施是自願的，這意味著食品生產商可以自由選擇是否在其包裝上使用該標誌。

一些國家反對將 Nutri-Score 作為歐盟範圍內的 FOPL 引入，去年，羅馬尼亞消費者 看門狗正式禁止 食品生產商不得在其包裝上展示法國 FOPL。

兩年前，義大利反壟斷 當局禁止 在各種食品上使用法國原產的 FOPL。