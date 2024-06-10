混凝土和水正在破壞黑山最古老的橄欖樹

黑山海岸的烏爾齊尼和巴爾附近有 50 多棵橄欖樹，樹齡至少 500 年。

最古老的是 斯塔拉·馬斯琳娜 在米羅維察。根據伊斯坦堡大學林業系的科學家估計，這棵樹已有 2,247 年的歷史，是地中海盆地三棵最古老的樹之一。

我們擔心這棵樹可能無法生存。 - Ćazim Alković，酒吧橄欖種植者協會主席

“我們沒有什麼比它更重要、更有價值、更古老的了。

阿齊姆·阿爾科維奇巴爾橄欖種植者協會主席對此表示同意，當他得知這棵樹最古老部分的樹枝開始枯萎時，他無法掩飾自己的擔憂。 “我們擔心這棵樹可能無法生存，」他說。

卡齊姆‧阿爾科維奇 (Ćazim Alković)，巴爾橄欖種植者協會主席

當地文化中心的員工首先註意到了令人擔憂的變化，該文化中心負責維護這棵樹所在的公園。遊客可以支付入場費並在導遊的帶領下參觀這棵樹並了解更多有關它的資訊。

巴爾當地政府 18 年前意識到 Stara Maslina 可以成為一個旅遊景點，並開始開發該地區 “改善”橄欖樹周圍的環境。

這涉及在樹周圍澆築一個混凝土環，為遊客創造一條人行道。然而，由於澆築了混凝土，水聚集並殘留在樹根周圍。同時，在橄欖樹周圍建造了更多的建築物和家庭住宅。

來自黑山大陸地區尼克希奇鎮的農學家拉特科·巴塔科維奇（Ratko Bataković）是第一個對這一問題及其可能造成的後果提出警告的人。在《共和報》上發表的一篇文章中，他解釋了 Stara Maslina 周圍混凝土的有害性。

一些公民提出抗議，包括著名考古學家奧馬爾·佩羅切維奇和活動人士安托·巴科維奇。

然而，當地媒體當時並沒有公開反對這項決定，橄欖種植者律師協會也沒有公開反對這項決定，直到四年前現任主席阿齊姆·阿爾科維奇脫穎而出。

從那時起，巴爾橄欖種植者協會開展了許多活動。他與文化中心簽訂了一份合同，幫助維護 Stara Maslina。三年來，該協會採取了所有必要的農業技術措施。

“根據生物技術學院的建議，我們對土壤和樹葉進行了追肥、病蟲害防治、衛生修剪等。

此外，文化中心也組織了 公共收穫 連續兩年舉辦 Stara Maslina 節，這成為該市的一個節日，也標誌著橄欖收穫的開始。

包括農業部長、巴爾市議會議長、巴爾市主席在內的眾多居民和嘉賓參加了公眾收割活動。

斯塔拉馬斯琳娜收穫

總而言之，該公司僅使用 Stara Maslina 精心採摘的水果生產橄欖油，巴爾市政府將其贈送給選定的客人， 包括國王查理三世 2016年，當他還是威爾斯親王時，他和他的妻子卡米拉。

四年前，當巴爾市議會將保護斯塔拉馬斯琳娜的研究公開討論時，只有巴爾橄欖種植者協會提交了書面意見。

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“我們的第一句話是，混凝土威脅到了 Stara Maslina，它收集的水可能會永久危及它的根部，」阿爾科維奇說。

不幸的是，種植者的警告並未被認真對待，其中一些種植者擁有 300 年的橄欖種植家族傳統。

“另外，在2023年夏初，我們指出了Stara Maslina枯萎的問題，即其根系水分過多的問題，」阿爾科維奇說。

然而，很少有人認真對待該協會的警告。 “只有巴爾文化中心副主任米爾科·布吉希奇 (Mirko Bujišić) 希望我們做點什麼，他是唯一一個試圖從根系中去除水分的人，因為我們沒有獲得乾預的許可，儘管我們知道需要做什麼。了，」阿爾科維奇說。

2023 年 - 月，巴爾市政府主席 Dušan Raičević 成立了一個委員會來管理 Stara Maslina，該委員會不包括巴爾橄欖種植者協會的成員。

“從那時起，該協會就沒有關於正在做什麼以及如何做的信息，」阿爾科維奇說。 “更令人擔憂的是，總統於8月組成了該委員會，預計幹預將於明年1月開始。在水中多待了五個月肯定對根部造成了額外的損害。

他認為排水溝施工和水泵安裝是成功的。然而，阿爾科維奇補充說，地面上仍然有水，儘管比以前少了很多，但已經超出了建議的範圍。

和大多數橄欖種植者一樣，他建議去除根系中多餘的水分；儘管最近的干預措施取得了成效，但問題尚未完全解決。

“我們的建議也是公眾的建議：拆除 Stara Maslina 周圍的混凝土環和樹木周圍的混凝土牆，為水自然排水創造先決條件，」阿爾科維奇說。

他以鄰國克羅埃西亞布里俄尼國家公園最古老的橄欖樹之一為例。簡單的木柵欄圍繞著它，是一個無比重要的旅遊景點。

阿爾科維奇也認為，建造售票大樓的目的是阻擋從街上看到這棵樹的視線，阻止陽光到達這棵樹的底部，並導致包括夾竹桃在內的雜草生長，這也可能對這棵樹有害。

酒吧橄欖種植者協會採取了完全不同的方法，並認為 Stara Maslina 應該開放參觀，而不是隱藏。

“如果拆除混凝土並允許種植草坪來美化空間，整個建築群肯定會更好，」阿爾科維奇說。

“我們確信 Stara Maslina 將繼續存在，如果周圍的混凝土被拆除，它可能會成為一個更大的旅遊景點，」他補充道。 “我們還應該除去它周圍的夾竹桃，我們知道它可能有害。