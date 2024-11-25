家樂福強制法國供應商貼上營養評分標籤

零售巨頭家樂福即將展示 玉女得分 法國銷售的大多數食品包裝上的徽標.

在致 550 多家食品生產商的一封信中，家樂福設定了採用包裝正面標籤 (FOPL) 的三個月期限。

該零售商表示，如果供應商不遵守規定，它將通知客戶，計算這些產品的 Nutri-Score 評級，並將其發佈在其網站和行動應用程式上。

“我們將在我們的網站和家樂福行動應用程式上傳達在家樂福銷售的各種產品的營養評分，除非您正式反對，否則我們將向我們的客戶傳達這一點。 在LinkedIn上寫 給零售商的供應商。

這是零售商第一次就 Nutri-Score 對其供應商採取如此堅定的立場。

儘管法國在 2017 年採用了 Nutri-Score，但其在包裝上的使用仍然是自願的，法律上並沒有要求生產商將其納入其中。家樂福銷售的 7,000 多種食品已貼有該標籤。

Nutri-Score 是一種交通燈式的 FOPL，它使用五種協調的顏色和字母的組合，根據每 100 克或毫升份量的脂肪、糖、鹽和卡路里含量來評估包裝食品的健康程度。

“綠色 A' 表示最健康的選項，並且 “紅色'表示最不健康。所有等級的橄欖油均 評級為 “淺綠色 B.'

最近的研究 顯示 Nutri-Score 影響了法國（第一個採用標籤系統的國家）的食品成分。

根據這項研究，食品生產商正在重新設計產品，以在包裝正面標籤上獲得更高的評級。

“在我們問自己是否對含糖產品徵稅之前，讓我們首先向客戶提供有關他們消費的產品的完整信息，」邦帕德說。

他強調，Nutri-Score 在家樂福產品中的擴大存在是更廣泛的《食品法案》倡議的一部分。

該措施於 2018 年啟動，旨在提高家樂福產品的品質價格比，同時提高食品生產的透明度。該計劃直接讓食品供應商參與這些工作。

“今天，我想更進一步，向我們的客戶提供更多有關我們銷售產品的營養成分的信息，幫助他們做出選擇，從而實現更健康、更可持續的消費。

這封信針對的供應商包括法國食品跨國公司達能 (Danone)。 最近公佈的 計劃大幅減少 Nutri-Score 在其包裝上的使用。

達能將這項決定歸因於 Nutri-Score 基礎演算法的最新修訂。

“這一發展對可飲用乳製品和植物性產品的營養和功能品質產生了錯誤的看法，不符合歐洲基於食品的飲食指南，」該公司表示。

營養評分有 被採用 儘管在所有情況下對供應商來說仍然是自願的，但一些歐洲國家還是採取了這種做法。

在家樂福推出這項措施之際，Nutri-Score 在歐洲的未來越來越不確定。

新歐盟委員會將於 1 月 - 日開始任期st新任健康和動物福利專員 Olivér Várhelyi 排除了歐盟在即將召開的立法機構期間採用 Nutri-Score 作為歐洲範圍內的官方 FOPL 的可能性。