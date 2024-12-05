廣泛詐欺的指控在西班牙引發爭議

擁有數千名成員的合作社 Dcoop 指控西班牙的橄欖油行業存在不受控制且普遍存在的橄欖油欺詐行為，導致西班牙橄欖油行業陷入動盪。

這些言論對我來說似乎特別不幸和不負責任，因為它們使該行業的聲譽受到質疑。 - 路易斯普拉納斯，農業、漁業和食品部長

在橄欖收穫的高峰期，合作社秘書長安東尼奧·盧克告訴《經濟報》，某些裝瓶商透過將橄欖油與葵花籽油等更便宜的產品混合來獲利。

盧克表示，這些摻假產品隨後作為橄欖油在國內和國際上銷售，損害了西班牙生產的完整性。

Dcoop總裁表示，這種情況已經持續了很長時間。 “我們已經沉默了 40 年，但我們不會再允許這種情況發生了，」盧克在合作社組織的活動中說道。

“我們沒有證據將他們告上法庭，但我們確實有非常可靠的跡象，而且我們缺乏一個國家和地區政府願意阻止並結束這種情況，」他補充道。 “政府必須採取一些措施，因為詐欺行為沒有受到監控。

盧克進一步聲稱 “重大的橄欖油詐欺行為是在義大利發明的。由於可追溯性，問題已經得到控制。然而，欺詐行為現在已經轉移到西班牙。

Dcoop 並未透露具體涉及的業者名稱，也沒有提供涉嫌詐欺的證據。

盧克的言論立即引起了代表橄欖油裝瓶商和出口商的主要組織阿尼拉克和阿索利瓦的回應。兩個組織都強烈 否認 的指控。

“首先，我們斷然拒絕。西班牙工業是一個有能力的行業，符合歐洲立法要求的所有參數，此外還受到所有政府部門的監督。

“我認為這種沒有任何證據支持的聲明是非常不負責任的。 “如果有證據的話，應該去法院檢舉。

兩個組織都強調了與西班牙各級政府的合作，以不斷改善控制和法規。

他們還警告稱，可能會針對他們所說的採取法律行動 “虛假指控。在他們看來，這樣的言論 “其目的是詆毀西班牙橄欖油與其他國家石油相比的聲譽，並攻擊西班牙具有重要意義和傳統的部門，該部門是該國經濟和文化的基本支柱。

Dcoop的指控也招致了國家政府的批評。西班牙農業、漁業和食品部長路易斯·普拉納斯警告說，這些說法可能會損害橄欖油產業。

“這些言論對我來說似乎特別不幸和不負責任，因為它們使該行業的聲譽受到質疑，」他說。

普拉納斯強調了對橄欖油產品標籤和感官測試的嚴格控制，這些都是常規進行的。

他也強調了監管的重要性 傳遞給2021 限制條款的使用 處女 特級初榨 橄欖油和其他種子油的混合物，並禁止裝瓶商混合來自不同作物年份的橄欖油。此次法規更新旨在增強生產和銷售管道的產品可追溯性。

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Planas 警告 Dcoop，如果沒有提供 “被指控的罪犯的名字和姓氏，他們的指控可能會破壞 “這是一個不值得的行業。

在隨後的 陳述，Dcoop 重申了其指控，並引用市場異常現象表明確實存在欺詐行為。

“在這場運動中，曾出現過這樣的情況：儘管提煉的工業成本很高，但燈油（由於品質差且必須精煉而無法裝瓶）的價格比精煉油貴得多，」合作社寫道。

“這違背了市場邏輯，」該合作社補充道。 “Lampante 是工廠生產的油，由於品質差而無法裝瓶，必須經過精煉。精煉後，與初榨或特級初榨油混合，然後裝瓶 “橄欖油，'”

Dcoop 也指出，透過實驗室分析檢測某些類型的石油詐欺行為很困難，這與最近的言論相呼應。 義大利反詐騙專家.

“所有油都具有某些脂肪酸成分，」該合作社寫道。 “例如，葵花籽油含有油酸，這也是橄欖油中常見的脂肪。

“我們進行的研究表明，市場上的油的分析參數始終處於極限，這自然是不可能的，只能透過混合不同的油來解釋。這些油符合標準，但表現出不尋常的分析值，表明存在操縱行為，」它補充道。

“我們在這裡討論的不是健康風險，而是真實性、純度，並確保一瓶橄欖油中的所有成分都真正來自橄欖。

“我們有線索，但沒有針對任何運營商的具體證據；否則，我們就會報告此事，」聲明總結道。 “然而，很明顯，必須對此進行調查，以捍衛西班牙橄欖油的良好形象。