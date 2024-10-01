埃及的目標是大幅增加橄欖油出口

埃及官員強調了食用橄欖油和橄欖油生產作為戰略部門的作用，具有廣闊的出口潛力，但該國面臨重大挑戰。

根據國際橄欖理事會的數據，埃及預計在 1,000 月底結束的 100,000/2023 作物年度出口 24 噸橄欖油和 - 萬噸食用橄欖。埃及是繼西班牙和土耳其之後的世界第三大食用橄欖出口國。

埃及商會執行董事米薩·哈姆薩呼籲召開生產商、政府官員、監管機構和研究人員會議，制定一項增加橄欖油出口的計畫。

生產商需要研究需要橄欖油的外國市場，並確定這些市場所需的特定品種和標準，以使生產符合市場偏好。 - Yahia Mohamed Metwally Khalil，國家研究中心農業經濟學教授

該商會技術事務總幹事雷達·阿卜杜勒·賈利勒指出，埃及橄欖油產量穩定，在過去六個作物年度中僅一次跌破40,000萬噸，而過去兩年埃及其他地區收成不佳。地中海為出口商創造了機會。

40,000/2023 年埃及估計生產了 24 萬噸橄欖油，幾乎全部在國內銷售。該國的一些生產商表示，他們預計 2024/25 年會有好收成。

“這個季節，我們經歷了特別豐碩和豐富的收成，」家族生產商 Rammah 橄欖油的共同所有者 Ramy Naguib Rammah 告訴我們 Olive Oil Times.

Rammah 表示，出口橄欖油是該公司計畫的一部分，但該公司的重點是國內市場（埃及擁有 117 億人口）和發展旅遊業。

“我們的主要關注點是當地市場，我們的目標是提高人們對橄欖油的認識，並復興埃及豐富的橄欖油生產和使用歷史，」他說。 “雖然出口是我們計劃的一部分，但現在不是我們的首要任務。

“與高品質的產品相比，我們向埃及市場提供的價格明顯比我們從進口商收到的低價報價更有利可圖。 特級初榨橄欖油 我們提供，」他補充道。

由於政治不穩定、官僚主義過多、熟練勞動力短缺以及獲得信貸的機會有限，埃及生產商陷入困境。

自 23 年以來，埃及已種植了 2015 萬棵橄欖樹，並計劃再種植 77 萬棵。 （照片：Mostafa Elshourbagy）

全球事件導致埃及鎊貶值、高通膨和外匯短缺。增加食用橄欖油和橄欖油出口被視為引進歐元和美元並幫助經濟的一種方式。

“雖然埃及是最大的橄欖油生產國之一，但它在農業、生產和出口方面面臨許多挑戰，」經濟學家謝瑪·賽義德·阿拉比告訴當地媒體。 “阻礙埃及在橄欖油種植和出口方面處於領先地位的主要問題是農民缺乏經驗和知識。

Rammah 是投資最先進研磨設備的生產商之一，這是該公司注重品質而非數量的一部分。

“我們正在使用新技術，擁有兩條自動化連續生產線：一條是三相生產線，另一條是兩相生產線，兩條生產線都以最高效率運行。 “我們還擁有一個品質控制部門、一個測試過氧化物水平和酸度的實驗室以及一個品嚐小組，可以根據感官水平對每種產品進行評級，以識別缺陷。

事實上，拉瑪說 埃及橄欖油的品質 近年來，由於技術進步，情況有所改善。他補充說，農民採用可持續的做法來增加價值並降低整個生產和行銷的成本。

“我們的橄欖不含農藥、不含基因改造成分，並且是手工採摘的，」Rammah 說。 “我們維持一個小型養蜂場進行授粉，並採用最佳的節水措施，包括滴灌系統和其他創新方法，以最大限度地減少用水量並防止浪費。

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“此外，我們利用再生能源，主要是太陽能，」他補充道。 “我們是埃及第一個在橄欖油供應鏈中實施可追溯性和透明度的品牌，確保[客戶可以遵循我們]從農場到瓶子的可持續實踐。

商會會議的與會者強調，需要擴大橄欖種植以生產石油，並種植新的高密度和超高密度樹林，同時保持埃及在食用橄欖生產方面的強勢地位。 2023/24年度，埃及食用橄欖產量為600,000萬噸，接近全球總量的四分之一。

Rammah 橄欖油目前在國內市場銷售，但計劃擴大出口。 （照片：Mostafa Elshourbagy）

當地媒體引述農業和農墾部的數據顯示，埃及約有97,000公頃的橄欖園正在生產，預計另有11,300公頃即將投入生產。

據投資和自由區總局稱，自 23 年總統阿卜杜勒法塔赫塞西宣布計劃以來，埃及已種植了約 2015 萬棵橄欖樹。 工廠 100 億 橄欖樹。

“埃及政府已經開展了一項擴大綠地面積的重大項目，」拉瑪說。 “他們透過消除投資者可能面臨的任何障礙，積極鼓勵外國投資和出口機會。此外，他們在減少官僚主義方面取得了顯著進展。

“目前尚不清楚其他橄欖油生產商是對出口猶豫不決還是積極參與出口，」他補充道。 “我們可以肯定的是，活躍的出口商目前主要以散裝形式出口橄欖油。我們的目標是出口埃及製造的最終包裝產品，我們有信心與全球高端品牌競爭。

國家研究中心農業經濟學教授葉海亞·穆罕默德·梅特瓦利·哈利勒告訴當地媒體，官員和生產商必須確定並瞄準埃及橄欖油將獲得最可觀回報的特定市場。

“生產商需要研究需要橄欖油的外國市場，並確定這些市場所需的特定品種和標準，以使生產符合市場偏好，」他說。