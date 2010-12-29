理查德·加維爾淚流滿面

理查德·加維爾

澳大利亞特級初榨橄欖油品嚐小組負責人兼博主 Richard Gawel 因敢於說出自己的想法而在業內廣為人知。 這肯定是最近與 Olive Oil Times.

“有時我去超市把貨架上的東西拿出來嚐一嘗，然後想 “這只是垃圾'，想知道世界各地的政策制定者到底在做什麼，”Gawel 博士談到一些所謂的 EVOO 的質量時說。 “如果他們認為這些橄欖油很好，那他們的腦子裡就有石頭了。”

他們可能看到了所有這些評論和想法 “ 他是誰？' ——理查德·加維爾

一個鮮為人知的事實是，這位橄欖油專家實際上是作為一名科學統計學家開始的，負責設計試驗和分析結果。 這無疑解釋了他在撰寫橄欖油博客時對數據的痴迷 光滑的特級處女.

然後，他擔任葡萄酒講師，然後被 澳大利亞橄欖油協會 1997 年領導橄欖油品嚐小組。 在決定放棄並開始作為個體經營的橄欖油顧問之前，他經營了該小組八年，同時仍主持了許多橄欖油展覽。 他現在從事葡萄酒研究，主要研究白葡萄酒酚類物質，與妻子、兩個青少年、一條狗和一隻他不喜歡的貓住在阿德萊德。

這些都沒有削弱他的博客文章，他偏愛評論他在互聯網上看到的橄欖油錯誤信息，他在主持橄欖油展覽（包括令人垂涎的澳大利亞國家橄欖油展）中的作用，或者他的 Twitter的更新 關於EVOO的所有事情。

Gawel 博士說，儘管許多人從葡萄酒行業轉向橄欖油行業，但兩者截然不同。 “有了葡萄酒，你就有這麼多不同的品種和不同的酒精含量。 了解每個人的複雜性是一生的工作，”他說。 “橄欖油的差異更加微妙，因為您基本上是在評估果汁，但是當您在一場演出中獲得 50 種油時，您必須弄清楚哪種是最好的，這實際上非常具有挑戰性。”

它在阿德萊德出生和長大，與傳統上與生產橄欖油專家相關的地方相去甚遠。 “如果您問橄欖油界的某個人，哪裡是最偏遠的地方，我認為阿德萊德，墨爾本或澳大利亞的霍巴特會非常接近，” Gawel 博士說。

因此，互聯網往往是他進入橄欖油世界的出路。 眾所周知，Gawel 博士直言不諱，他說他只是在說他的想法，而大多數人都不敢說。 與特定的橄欖油公司沒有任何主要的商業聯繫肯定會有所幫助。

“我在這里或那里為一家公司或另一家公司做了一點工作，但我從中賺到的很少，我不會為此出賣我的靈魂，”他說。 “我為什麼要為了這麼多錢胡說八道？ 這是遠離無處數百萬英里的另一個好處。 他們可能會看到我寫的所有這些評論並思考 “他是誰？ 哦，他只是澳大利亞人，別擔心，他是個無名小卒。”

但他的意見肯定不會被忽視。

Gawel 博士一直關注的一個問題是歐洲 EVOO 的質量和標籤錯誤。 他說，全世界的行業都需要關注面向大眾市場的橄欖油質量，並對安達盧西亞的消費者保護機構感到高興 “有膽量”出去 在西班牙各地測試油，發現其中一半實際上並不是處女。

Gawel 博士認為 美國標準 還有很長的路要走。 “它們與 IOC（國際橄欖油理事會）標準，其實差別很小。 如果您真的閱讀了細則，它們會像以往一樣令人困惑，事實上，您可以擁有一種混合精製橄欖油，並根據當前標準將其稱為許多不同的東西。 一套好的標準的定義是一種油應該只屬於一個類別。 我還沒有看到新的澳大利亞標準，但我希望它們會好很多。 但我們將不得不拭目以待。”

加維爾博士說，該行業的一個重大變化是大型生產商不斷提高橄欖油的質量，迫使小型工匠高端生產商退出市場。 “過去，您在世界各地的超市中發現的大量油品通常質量都很差。 但我認為如果你看看大生產商，情況很快就會改變 Chile，在澳大利亞—— 邊界彎曲 等等——在加利福尼亞。 我們將有史以來第一次看到真正完好、新鮮、優質的橄欖油以超市的價格出現在超市貨架上。”

許多較大的生產商現在正在將橄欖在收穫後立即轉化為優質油，這是小型生產商夢寐以求的事情。 Gawel 博士說，在這些油中，他們發現游離脂肪酸水平（橄欖油質量的一個重要指標）為 0.1 和 0.15，過氧化物含量低，而且新鮮且果味濃郁。

理查德·加維爾（Richard Gawel）說，一個沒有被廣泛討論的問題是歐洲特級初榨橄欖油和一般橄欖油的消費量減少。 “如果你看看西班牙、意大利，尤其是希臘，過去 10 年人均消費量大幅下降。 國際奧委會從不談論這件事，因為他們實際上並不希望任何人談論它。”

他說，過去 28 年，希臘的人均年消費量從 21 升下降到 10 升。 “那是一大堆橄欖油。 你要問這個問題， “為什麼歐洲人不像以前那樣吃那麼多橄欖油？ 在世界上所有其他國家——美國、澳大利亞、德國和英國——消費要么穩定，要么在增加”

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“在歐洲，他們正在進行促銷活動 India 和 中國，這很棒。 如果你讓中國人每年每人吃一滴橄欖油，我們都會變得富有，但要做到這一點是一個漫長的過程。”

Gawel 博士無疑正在儘自己的一份力量來幫助保持葡萄酒和橄欖油行業的發展。 作為他工作的一部分，他幾乎每天都品嚐葡萄酒，每年品嚐超過 500 種橄欖油。 這只是他的日常工作。

在家裡，他說他的一個孩子真的很喜歡 EVOO 並把它放在所有東西上，而另一個 “不在乎”。 “那是你的孩子，”他說。

儘管有大量的油觸動了他的味蕾，但他對品嚐優質橄欖油的興趣並沒有減弱。 “很高興看到我們可以嘗試更多的超級新鮮歐洲油，但澳大利亞又有點偏僻，”Gawel 博士說。

但他說，澳大利亞工業最好的事情之一是它能夠試驗和嘗試新的混合橄欖油品種和風格的多樣性，從托斯卡納風格到西班牙和希臘品種，以及綠橄欖，中等範圍和成熟的橄欖。

“這裡對優質橄欖油的構成非常開放。 一些您在世界其他任何地方都找不到的組合。 我們在超市貨架上從澳大利亞生產商那裡得到了一些狗油，但我認為主要是問題不是系統性的。 我發現澳大利亞超市貨架上的澳大利亞油質量非常好，而且非常一致，除了奇怪的。”

在他的各種橄欖油和葡萄酒承諾之間，Gawel 博士還設法將時間花在他的一些其他激情上，這些激情經常在他的 Twitter 提要中找到（@oliveoilguy) 例如人權。 作為其中的一員 大赦國際，他說他覺得生活在一個國家是一種特權 “在那裡你可以真正說出你的想法，而不會因此而入獄”。

當他有時間去釣魚時，他也會寫這篇文章。 “這是一件相當自我放縱的事情，”他說。 一個熱心的園丁，他的西紅柿也可能會被提及，主要是為了 “嘲諷”鄰居。 “我喜歡板球。 我的美國朋友認為這是世界上最有趣的事情，任何人都可以坐在電視機前五天看平局，”他說。

“我一直很喜歡 AFL（澳大利亞足球聯賽）。 我是一個堅定的支持者 墨爾本足球俱樂部 （被稱為 惡魔）。 當我不被汽車撞到時，我是一個熱衷於騎自行車的人，我已經去過幾次並且住過醫院。 我認為騎自行車的人會遇到一些困難，我們沒有得到很好的照顧。 但除了騎自行車、釣魚和看板球之外，這真的是我的生活。”

至於星期天，他會照看他的花園，如果他覺得有比賽，就去騎自行車，寫他的博客，找幾個朋友喝幾杯啤酒，和他的孩子們共度時光。

“很多人認為我的星期天可能被浪費了，但我從未認為它們被浪費了，”他說。

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