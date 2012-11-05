澳大利亞超市採用標準，但僅限自有品牌

隨著全球橄欖油質量評估和控制的趨勢不斷發展，澳大利亞連鎖超市 Coles 宣布其所有自有品牌橄欖油都將符合 澳大利亞橄欖油和橄欖果渣油標準 到2012結束時。



他們爭辯說他們不能決定他們的供應商做什麼，我認為這是垃圾 - Lisa Rowntree，澳大利亞橄欖協會

由於該國目前沒有對橄欖油進行強制性控制，因此 Coles 採用適用純度和質量標準的澳大利亞標準是自願的。 澳大利亞標準成立於 2011 年，是行業利益相關者和消費者權益組織 CHOICE 之間的一項聯合倡議，旨在確保准確的標籤和測試方法。 澳大利亞標準禁止使用空洞的術語，例如 “純的，” “光，”和 “溢價，”這可能會誤導消費者。

獲得澳大利亞標準批准的橄欖油必須通過由認可的感官小組進行的一系列口味測試。 小組成員根據澳大利亞橄欖協會的 20 分感官評分系統對每種油進行測試和評分。

澳大利亞標準還要求所有標有標籤的橄欖油 “特級初榨”未經精煉，從優質橄欖中機械提取，並根據指南儲存和處理，以幫助確保橄欖油在購買時符合等級。

澳大利亞橄欖協會首席執行官 Lisa Rowntree 表示，此舉肯定會使該行業受益，但敦促該國第二大連鎖超市走得更遠。

“我們非常期待看到超市貨架上的變化，我們強烈鼓勵 Coles 確保所有將石油（到澳大利亞）並通過 Coles 銷售的進口商也遵守澳大利亞標準，”Rowntree 說。

“他們 [Coles] 一直說他們會為自己的品牌做這件事，但我們也希望他們的進口品牌也這樣做。 他們爭辯說，他們不能決定他們的供應商做什麼，我認為這是垃圾，”朗特里告訴 每週時報. “我認為超市可以決定他們的供應商帶來什麼，如果不符合規定，他們可以選擇不進貨。”

Coles 表示，它在今年早些時候開始下架不符合澳大利亞標準的 Coles 品牌橄欖油。 該公司表示，其努力促進 澳大利亞製造的特級初榨橄欖油 在過去的一年裡，銷售額增長了 50%。

來源：

“選擇”月刊

每週時報

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