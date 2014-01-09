台灣聲稱意大利橄欖果渣油含有綠色著色劑

Olitalia 是最新的出口商 橄欖果渣油 因涉嫌含有綠色著色劑葉綠素銅而被台灣拒絕。

由於國際對其檢測的確定性感到擔憂，台灣食品藥品監督管理局 (TFDA) 宣布，由於在其中檢測到該化合物，必須銷毀或退回來自這家意大利供應商的近 17 噸貨物。

谷歌翻譯的 TFDA 網頁截圖

Olitalia，自稱是橄欖油品牌 “世界上分佈最多”，是島上第一大橄欖渣油供應商。

西班牙公司的另一家供應商 Vidoria 在檢測呈陽性後，有 8 公噸橄欖果渣油滯留在台灣港口。

據了解，在台灣發生更廣泛的食用油醜聞之後，台灣正在從所有此類貨物中取樣，該醜聞已導致多家公司被罰款，並於 16 月 16 日看到一家領先的台灣食用油公司的負責人——據說他們摻入了橄欖油用更便宜的棉籽油和葉綠素銅——因欺詐和貼錯標籤被判處 - 年監禁。

專家說，這種化合物可以天然存在於橄欖渣油和葡萄籽油中

某些食品中允許使用合成葉綠酸銅，但植物油中不允許使用。 將其添加到更便宜的油中——稱為 “綠化”——有時用來試圖將它們當作橄欖油，尤其是特級初榨橄欖油。

但是 報導 上週由 Olive Oil Times，來自西班牙塞維利亞油脂研究所的石油專家 Wenceslao Moreda 等人表示，根據現有的測試方法，在橄欖果渣油或葡萄籽油的情況下，該化合物的陽性結果 “可能對應於自然形成的……而不是添加著色劑……”

據了解，西班牙當局已將莫雷達有關此事的報告發往台灣。

意大利出口商要求干預台灣

並在 上個月的信 代表橄欖油和種子油包裝商的意大利石油工業協會 ASSITOL 向台北的意大利對外貿易研究所 (ICE) 表示，其測試表明， “葉綠素銅的最小存在”可以 “自然生成”，而且含量遠低於為油著色所需的含量。

ASSITOL 要求該研究所與 TFDA 聯絡，尋求暫停任何針對在台灣進口和分銷意大利油類的措施。

TDFA 和 Olitalia 尚未回復置評請求。

另一位不願透露姓名的業內人士表示，他認為台灣正在利用外國供應商作為替罪羊，以掩蓋其國內食用油市場的違規行為。