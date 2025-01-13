巴基斯坦政府 旁遮普省 已確認計劃到 50 年在 2026 萬公頃土地上種植 - 萬棵橄欖樹。

種植工作將集中在以有利的土地和氣候條件而聞名的 Chakwal、Attock 和 Mianwali 地區。

該舉措是減少巴基斯坦對進口食用油的依賴、提高農村收入能力以及將部分農業生產轉向更耐旱作物的更廣泛策略的一部分。

根據美國農業部統計，巴基斯坦4.41/2023作物年度消耗了24萬噸食用油，其中3.19萬噸是進口的。

橄欖種植越來越被視為一種戰略作物，可以減少該國的經濟損失。 貿易赤字- 5.4 年 5.27 月達到 2024 美元（- 億歐元） - 並透過出口創造新的外國收入來源。

巴基斯坦擁有80萬棵野生橄欖樹和5.6萬棵栽培橄欖樹，每年新種植500,000萬棵和800,000萬棵新樹。

預計該國橄欖油產量將達到 160 和 180 公噸 2024/25 作物年度，比上一季增加 20%。

2022年，巴基斯坦 加入國際橄欖理事會 (國際奧委會) 19th 會員，成功匯出處女 特級初榨橄欖油 價值 1.9 億美元（1.8 萬歐元）。

“我們正在努力獲得歐盟認證和亞洲認證等國際認證，以便能夠將產品出口到國際市場。 Olive Oil Times 在 2024 年 - 月的訪談中。

“今年對橄欖產業來說是非凡的一年，」他補充道。 “我們不僅看到了果實的增加，還看到了農民對橄欖生產的熱情的增加。

隨著旁遮普省的努力，國家政府計劃在開伯爾-普赫圖赫瓦省種植更多的橄欖樹，特別是 哈札拉區 俾路支省.

在上個月於馬德里舉行的國際橄欖油研討會上，阿齊姆·塔里克指出，優先考慮巴基斯坦的橄欖種植是基於該作物的眾多優勢。

他認為，橄欖樹特別適合巴基斯坦的氣候條件，因為它們比小麥和稻米等傳統作物所需的水要少得多。

這項特性使橄欖成為經常缺水地區的最佳選擇。此外，橄欖種植具有增強土壤健康和減輕侵蝕的潛力，有助於農業的長期永續發展。

另外，橄欖種植被視為 戰略作物 在欠發達地區，為貧困農民提供更好的生活，並阻止他們加入仍活躍在該國北部的恐怖組織，包括基地組織。

巴基斯坦政府打算為對橄欖種植有興趣的農民提供全面支持。

這種支援將包括提供高品質的樹苗、技術援助和旨在確保有效作物管理的培訓計劃。

也將提供財政獎勵和補貼，以鼓勵農民轉向橄欖種植。

總體目標是建立強大的供應鏈，以促進當地橄欖油的生產、裝瓶和行銷。