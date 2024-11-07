國際橄欖理事會 國際奧委會（IOC）和中國正在討論該國加入該政府間組織的事宜。

9月，來自世界第二人口大國和第二大經濟體的代表團訪問了位於馬德里的國際奧委會總部。

隴南市橄欖油研究中心主任鄧宇、橄欖油生活協會會長胡志強會見國際奧委會 執行董事 海梅·利洛（Jaime Lillo）將研究加入問題以及對更多中國實驗室和品酒小組的認可。

中國的人均年消費量僅為0.04公斤，凸顯了其作為不斷增長的消費市場的巨大潛力。 - 阿卜杜拉烏夫·拉吉米，國際奧委會副執行主任

國際奧委會副執行長阿卜杜拉烏夫·拉吉米表示，中國已經擁有1個用於殘留物和污染物檢測的理化實驗室以及1個國際奧委會認可的品酒小組。

“隨著中國對橄欖油消費、進口和國內生產的興趣日益濃厚，加強對進口和本地生產的初榨橄欖油的品質控制至關重要。 Olive Oil Times.

據美國農業部稱，中國在8,000/2023作物年度生產了24噸橄欖油。美國農業部預計 2024/25 作物年度的產量將大致相同。

國際奧委會數據顯示，過去15年中國橄欖油消費量大幅成長，從12,000/2008年度的09萬噸增至57,500/2021年度創紀錄的22萬噸。在截至 2023 月的 24/46,000 作物年度的初步估計中，國際奧委會預測消費量將達到 - 噸。

“擴大中國國際奧委會認可的實驗室和品酒小組的數量將在防止欺詐、欺騙行為和摻假方面發揮關鍵作用，」拉吉米說。 “這將保護消費者權利並確保橄欖油符合純度和品質的國際標準。

國際奧委會估計，中國約佔全球橄欖油進口的百分之四。在會議上，於告訴Lillo，隨著中國消費者對橄欖油的需求增加，並且該產品透過行銷活動吸引新的受眾，他預計橄欖油消費量將每年增長約7%。

據餘介紹，自從商業橄欖種植傳入中國60年來，甘肅和四川中部省份的農民已經種植了120,000萬公頃橄欖樹。該國擁有約 50 家工廠，每年可生產 11,000 噸橄欖油。

拉吉米表示，雖然當地產量預計將攀升，但中國市場為橄欖油生產商和出口商提供了巨大的中長期機會。

“中國的人均消費量每年僅為0.04公斤，凸顯了其作為不斷增長的消費市場的巨大潛力。 “與國際奧委會的密切關係可以透過有針對性的促銷活動進一步刺激國內需求。

“中國是橄欖油的主要進口國之一，西班牙是其主要供應國，」拉吉米補充道。 “由於西班牙是歐盟的一部分，也是國際奧委會成員國，與國際奧委會建立更密切的關係可以幫助中國更好地了解和應對國內橄欖油市場的挑戰。

事實上，西班牙生產者和政策制定者近年來一直在努力 發展出口 到中國。根據西班牙經濟、商業和商業部的數據分析 Olive Oil Times64/2022年度，西班牙向中國供應了23%的橄欖油需求。

西班牙生產商在西班牙開展業務所面臨的挑戰之一是對消費者進行有關橄欖的教育 油的 健康益處， 了解中國飲食文化與特質，以及 將廣告和供應定位於 一年中的關鍵時刻 當橄欖油購買量最高時。

鑑於中國代表團明確有興趣成為第 22 屆代表團nd 國際奧委會委員拉吉米表示，加入國際奧委會有明確的途徑。

“如果中國希望成為國際奧委會成員，就必須提交申請，這將啟動會員理事會決定該國配額的程序，」他說。 “這一配額是基於中國對橄欖產業的參與，影響了其在國際奧委會的財政貢獻和投票權。

接下來，中國當局必須簽署並批准 橄欖油和食用橄欖國際協定.

“一旦成為成員國，中國將享有成員國的權利和義務。 “成為國際奧委會成員可以讓各國獲得國際標準、技術專長、市場推廣以及全球橄欖油政策的發言權。

“此外，中國將被要求遵守和執行國際奧委會貿易標準，透過確保國內市場的橄欖油品質和真實性來確保對消費者的保護。