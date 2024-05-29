阿塞拜疆成為第21個橄欖理事會成員

加強國際市場准入、簡化標準程序的採用以及最佳農業實踐的實施是阿塞拜疆橄欖油行業慶祝該國加入該國的幾個原因 國際橄欖理事會 (國際奧委會) 21st 成員。

阿塞拜疆最大的農業控股公司之一Agro Food Investments 的首席執行官瓦希德·諾魯佐夫(Vahid Novruzov) 表示，阿塞拜疆對橄欖種植的興趣正在增長，預計未來幾年橄欖種植面積將增加一倍，達到15,000 公頃。

“成為國際奧委會成員對我們來說是一個重要的里程碑。 Olive Oil Times. “這個目標歷時兩年多才實現，這得益於農業部的支持。這種成員資格很重要，因為它符合橄欖油行業的目標和願望。

亞塞拜然位於俄羅斯和伊朗之間，與鄰國喬治亞保持密切聯繫，亞塞拜然政府和企業家 大量投入 近年來建立了現代橄欖油工業。

“我代表國際橄欖理事會，很高興歡迎阿塞拜疆成為我們的最新成員。 國際奧委會執行董事.

“阿塞拜疆自2021 年以來以觀察員國身份參加國際奧委會，擁有豐富的歷史和傳統，必將為國際奧委會的使命做出貢獻，即促進橄欖種植和貿易的增長和可持續性、保護消費者並提高他們對橄欖油的了解。 對健康的益處，“ 他加了。

喬治亞企業家、國際奧委會前主席喬治‧斯瓦尼澤證實，這項消息對阿塞拜疆橄欖油產業來說是個大新聞。

“我們多年來一直與阿塞拜疆政府進行討論，並在西班牙和格魯吉亞進行了互訪，因為該國的橄欖生產取得了優異的成績，」他說。

Svanidze 的公司和相關農民也在大力投資建立新的 喬治亞州的橄欖園指出，阿塞拜疆加入國際奧委會將有助於外國專家對橄欖油生產的支援和品質認證。

“我們的阿塞拜疆朋友已經看到了國際奧委會及其專家對我們在格魯吉亞的橄欖擴建項目的重要性，」他說。 “因此，我們在這裡種植了 1.2 萬棵橄欖樹。

“感謝國際奧委會的支持，我們也投資新技術和機械，並開始建造新的最先進的橄欖油廠，」斯瓦尼澤補充道。

橄欖樹在阿塞拜疆已經種植了幾個世紀，尤其是在阿布歇隆半島，那裡有利的氣候條件促使政府支持進一步的開發。

阿塞拜疆在1,000/2023作物年度生產了約24噸橄欖油。 （照片：大農業）

最新努力的目標是開墾被忽視的土地，同時為當地農民提供機會。

“2018 年，我們的 Grand Agro 公司購買了距離巴庫不遠的約 200 公頃老橄欖園，」諾魯佐夫說。 “它們破舊不堪，形狀很差，最後就被遺棄了。這是曾經的大型集體農場的遺跡。

該公司致力於恢復舊果園並種植許多新樹。

“早年，我們學習了很多有關果園管理的知識，導致我們約 30% 的果園都是傳統果園，樹木間距達五米，」諾魯佐夫說。 “其餘的都是密集型和超密集型。

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“透過現代化的灌溉和施肥，我們現在的目標是每公頃收穫七到八噸橄欖，」他補充道。

該公司是全國最大的橄欖油生產商，600年生產橄欖油2023噸，佔阿塞拜疆總產量的50%以上。

“我們的目標是在不久的將來產量達到 1,000 噸。 “當我們向西班牙、以色列、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國和土耳其出口時，需求就在那裡。

橄欖作物的擴張不僅限於亞塞拜然和喬治亞。 “整個地區正在進行一個持續的進程，」斯瓦尼澤說。 “我們一直在與多個國家的官員進行討論，他們對支持進一步投資橄欖油非常感興趣。

“喬治亞州和 烏茲別克斯坦 已經是國際奧委會成員。繼阿塞拜疆之後，我們預計哈薩克政府的興趣可能會導致與國際橄欖理事會發展更密切的關係，」他補充道。 “展望未來，土庫曼斯坦當局和農民也表現出了興趣。

阿塞拜疆是氣候變遷正在擴大橄欖種植可能性的國家之一。 （照片：大農業）

斯瓦尼澤表示，這些國家發展橄欖產業的興趣與全球橄欖產業適應氣候變遷的迫切需求不謀而合。

在 一月面試 Olive Oil Times利洛表示，國際奧委會的使命之一是在全球擴大橄欖種植，以減輕地中海極端高溫和乾旱對全球橄欖油供應的影響。

“儘管格魯吉亞、阿塞拜疆、烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦等國家的氣候比地中海國家涼爽，但許多橄欖品種在這裡生長得很好，」斯瓦尼澤說。

“在這種情況下（高溫和乾旱導致連續歉收），擁有新的生產國是一項戰略任務，這導致幾乎各地的橄欖油價格飛漲，」他補充道。

諾魯佐夫表示，阿塞拜疆局勢正在迅速改變。 “當我們開始時，阿塞拜疆有大約 3,800 公頃的橄欖園，其中大部分狀況不佳，」他說。 “現在我們擁有超過 7,000 公頃的高產量橄欖園。

斯瓦尼澤表示，發展強大的橄欖產業也可能促進該地區相關國家之間更好的理解，該地區的衝突和緊張局勢經常阻礙當地的努力。

“鳥兒把橄欖枝帶到了全世界。

“當人們看到他們種植的橄欖樹並意識到他們可以活多久時，他們的心態就會改變，」他補充道。 “這是世界和平與穩定的重要動力。