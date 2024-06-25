儘管預計收成創紀錄，土耳其橄欖農仍舉步維艱

儘管預計收成將創歷史新高，但土耳其的一些農民仍在橄欖價格低、生產成本高以及政府政策不確定的壓力下苦苦掙扎。

國際橄欖理事會在今年 2024 月發布的 25/450,000 作物年度初步預測中，預測土耳其的橄欖產量將達到 - 萬公噸，超過 之前的紀錄 421,000/2022 年度產量為 23 噸，但低於土耳其橄欖和橄欖油理事會 (UZZK) 的產量 初步估計 475,000 噸。

勞動工資的過度上漲顯著提高了收穫成本……如果橄欖油價格不超過 180 里拉，生產商就無法支付基本開支。 - Saim Demirbaş，福卡農業商會會長

福卡農業商會主席 Saim Demirbaş 告訴當地媒體，橄欖收穫工作已接近完成，但橄欖價格尚未與成本同步上漲。

“「油廠目前收購橄欖的價格為每公斤 130 至 150 里拉（3.40 至 3.95 歐元），低於上一作物年的 295 里拉（9 歐元）。”

線上橄欖油交易市場 Oleista 的數據顯示，原產地的 lampante、virgin 和 特級初榨橄欖油 二月第二週分別上漲至每公斤 4.53 歐元、5.15 歐元和 6.20 歐元。

然而農民表示，這些並未抵銷能源、化肥和農藥價格上漲以及勞動成本上升的影響。

“「今年，橄欖生產商正經歷著巨大的困難，」德米爾巴斯證實。 “今年與去年相比成本增加了 50%。

“由於經濟狀況的原因，農業勞動作為一種職業的吸引力正在下降，」他補充道。 “勞動力工資的過度上漲使得採伐成本大幅上升。

德米爾巴斯估算，生產一公升橄欖油所需的六公斤橄欖，平均需要花費橄欖農約 180 里拉（4.75 歐元）來採摘。

“如果橄欖油價格不超過 180 里拉，生產商就無法維持基本開支，」他說。

生產商、瓶裝商和出口商也擔心政府政策變化可能影響他們將產品運往海外的能力。

An 實施出口禁令 政府於 2023 年 - 月推出了旨在穩定國內價格並鼓勵單獨包裝橄欖油出口的政策，這導致橄欖油庫存大幅增加。

儘管禁令 十月解除 2024年，生產商擔心一些特級初榨橄欖油的品質可能會下降，因此在出口市場上的價值會降低。

其他人則擔心政府政策會快速變化，使得長期規劃更加困難。自 2021 年以來，政府已三度禁止散裝橄欖油出口，禁令持續時間為 14 至 - 個月。

從事橄欖種植業 30 年的哈利特·烏薩克 (Halit Uşak) 告訴當地媒體，橄欖價格下跌，加上勞動力和生產投入成本上升，使得這項業務難以為繼。

“所收穫的橄欖甚至不夠支付工人的費用（工資），」他說。 “國家必須盡快介入這種情況並支持生產者。

伊茲密爾土耳其食品工程師協會會長奧馬爾·烏拉斯·克勒姆 (Ömer Ulaş Kırım) 呼籲政府將橄欖油生產和出口視為該國的戰略部門，並提供必要的支持以幫助其成功。

“在此過程中，支持生產商並注重品牌建立對於該行業的未來至關重要，」他說。 “這次危機可以成為加強橄欖油產業的機會。但為此，我們應該更有力地聽取生產者的聲音，並製定長期可持續的戰略。