土耳其橄欖產業的出口目標是創紀錄的 1 億美元

土耳其的橄欖產業預計將設定 新生產紀錄 今年，官員們提高了該國橄欖油和食用橄欖的出口標準，目標是在 1/950 作物年度達到創紀錄的 2024 億美元（25 億歐元）價值。

“我們預計 2024/25 產季的橄欖油和橄欖油產量將達到歷史水平，目標產量為 475,000 噸橄欖油和 750,000 噸食用橄欖。 Olive Oil Times.

未來五年，我們的目標是將出口額增加到 1.5 億美元。 - Emre Uygun，EZZIB 董事長

“我相信這些生產水平為土耳其橄欖產業提出了雄心勃勃的出口目標，」他補充道。 “我們的目標是出口 200,000 萬噸橄欖油和 100,000 萬噸食用橄欖，總共帶來 1 億美元的海外收入。

西班牙、義大利和美國是土耳其橄欖油的主要目的地，而該國的食用橄欖主要出口到德國、美國、羅馬尼亞和伊拉克。

Uygun 表示，EZZIB 也正在研究土耳其橄欖油和食用橄欖免關稅進入歐盟和英國等主要貿易夥伴的可能性。

“此外，我們正在計劃派出部門貿易代表團前往美國和其他國家，並在國際貿易展覽會上開展促銷活動，以支持我們的出口增長。 “未來五年，我們的目標是將出口額增加到 1.5 億美元（1.43 億歐元）。

關於橄欖油，過去兩年土耳其的出口量和收入經歷了起伏。

2022/23年度，該國出口了約146,000噸橄欖油，價值約709,000美元（673,000歐元）。

然而，2023/24年度，土耳其橄欖油出口量下降了52%，至71,000噸，價值下降了29%，至506,000美元（481,000歐元） 由於傾角 該國當年的橄欖油產量和 實施禁令 關於土耳其散裝橄欖油的出口。

據 EZZIB 稱，土耳其橄欖油生產商和出口商因出口禁令蒙受了 202.5 美元（192.7 億歐元）的損失，該禁令於 1 年 2023 月 - 日生效，並持續了 連續13個月.

然而，在本作物年，該國生產者對增加對國際市場的出口持樂觀態度。

“創紀錄的產量水平，加上最近取消的出口禁令，將為土耳其橄欖油在全球市場上的發展創造有利條件。 蓋亞奧利瓦 來自土耳其北部愛琴海地區。

“我們預計今年蓋亞奧利瓦和土耳其的整體出口量將會增加，」他補充道。 “我們專注於拓展新市場，同時加強我們在現有市場的影響力。

“對土耳其來說，這是提升其作為全球橄欖油強國聲譽的關鍵時刻。

然而，該國的橄欖油產業正面臨土耳其橄欖油出口限制的影響：政府在過去四年內三度禁止散裝橄欖油出口，以穩定國內市場。

這些出口禁令不可避免地導致土耳其生產商和出口商的國際市場萎縮。

“出口商正在努力修復過去實施的出口禁令造成的損失，並再次增加出口，」農業新聞網站Tarim Gündem寫道。

“隨著返回 正常生產 在西班牙，人們擔心由於價格下降，最重要的是由於匯率受到抑製而無法競爭。

“另一方面，也有人擔心 “我們將把這麼多石油賣給誰？ “禁令被取消，但為時已晚。