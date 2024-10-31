土耳其解除散裝橄欖油出口禁令

在完全取消散裝橄欖油出口限制後，土耳其的橄欖油生產商正準備增加對美國、日本和澳洲的出口。

他們的目標是在品質和價格上與歐洲生產商競爭，同時在需求不斷增長的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、中國和日本等其他主要市場取得顯著收益。

到 2025 年，土耳其計劃透過有針對性的行銷和貿易夥伴關係增強其在這些地區的影響力。

土耳其將繼續利用其成本競爭力，進一步增強其出口能力（允許）土耳其生產商成功進入價格敏感市場。 - Sean Zacot，Boss 全球戰略首席執行官

土耳其政府13個月後解除禁令 懸浮散裝橄欖油 出口以穩定國內價格並鼓勵獨立包裝橄欖油的出口，獨立包裝橄欖油的價格高於散裝橄欖油。

“土耳其對橄欖油出口的限制是為了防止國內市場價格上漲。 “然而，由於國內市場的價格與國際價格相關，因此這種影響並不明顯。

在六月， 經過生產商和出口商的大力遊說，政府 放寬了禁令，允許在50,000月之前出口-萬噸。

“該行業不斷要求取消出口限制，」譚說。 “因此，我們部門對所採取的決定感到滿意。隨著橄欖油出口限制的取消，產業代表開始看到未來的發展方向。取消橄欖油出口限制將推動該行業走高。

土耳其橄欖油生產商面臨相反的挑戰，經過幾年的豐收，庫存水平過高，並且出口獨立包裝的橄欖油遇到一些困難。

“土耳其的橄欖油出口主要限於批量銷售，」出口專家塞爾坎·亞西爾(Serkan Yasser)說。 “在禁令實施之前，人們擔心國內市場可能出現供應短缺。然而，我們目前的挑戰是橄欖油庫存過多的累積。

愛琴海橄欖和橄欖油出口商協會 (EZZIB) 主席穆罕默德·埃姆雷·烏伊貢 (Mehmet Emre Uygun) 表示，進入作物年度開始時，土耳其約有 150,000 萬噸橄欖油庫存。

觀察家預計土耳其350,000/2024作物年度將生產約25萬噸橄欖油。由於國內每年消費量約 120,000 萬噸，埃姆雷·烏伊貢 (Emre Uygun) 和其他土耳其生產商和官員擔心，他們將擁有太多橄欖油，在品質下降之前無法出口。

一些供應鏈專家預計土耳其生產商可以 立即填補空白 地中海大部分地區兩年收成低於平均。在十一月和十二月收穫高峰之前，西班牙和義大利幾乎沒有橄欖油庫存。

“隨著歐洲應對生產挑戰，土耳其已成為強大的競爭對手，」供應鏈顧問公司 Boss Global Strategy 總裁兼執行長 Sean Zacot 表示。

該國有利的氣候、有競爭力的價格和戰略舉措幫助其獲得了市場份額。

“西班牙目前面臨乾旱和氣候變遷造成的生產挑戰，導致全球橄欖油市場出現巨大的供應缺口。

“作為回應，土耳其已成功提高了生產能力，並以具有競爭力的價格提供橄欖油，」他補充道。 “這一發展導致主要市場對土耳其橄欖油的需求增加，特別是在歐盟內，西班牙歷來在歐盟內佔據主導地位。

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Zacot表示，最近土耳其里拉的貶值使得土耳其的出口比歐洲競爭對手更具競爭力。

“這種價格優勢，加上 高品質的土耳其橄欖油，使土耳其能夠吸引新買家並擴大其市場份額，」他說。 “預測表明，到 2025 年，土耳其將繼續利用其成本競爭力進一步增強其出口能力。

“這種情況使土耳其生產商能夠成功進入亞洲、非洲和拉丁美洲對價格敏感的市場。

政府的大量投資、新農藝實踐的引入以及現代化工廠的建設提高了土耳其橄欖油的質量，使生產商能夠從專注於散裝出口轉向單獨包裝出口。

“特別強調有機和可持續生產的橄欖油，這符合 全球消費趨勢，」扎科特說。 “傳統上，土耳其被認為是散裝橄欖油的出口國；然而，在建立強大的國內品牌方面出現了顯著的轉變。公司越來越多地投資於品牌、包裝和行銷策略，將土耳其橄欖油定位為優質產品。

然而，該國許多生產商仍然依賴向世界上最大的裝瓶商批量出口。事實上，有些人認為取消出口禁令的呼聲是默認，即單獨瓶裝出口的效果並不如政府所希望的那樣。

儘管如此，隨著橄欖油產量和品質的持續提高，土耳其官員和生產商預計該國在全球橄欖油市場中的作用將越來越大。

“80/2022作物年度，土耳其橄欖油出口顯著增長23%以上，有效解決了歐洲產量短缺造成的供應不足問題。

“新橄欖園的建立，加上對先進加工設施的投資，使土耳其能夠進一步提高其生產能力，」他補充道。 “到2025年，土耳其希望實現年橄欖油出口量超過130,000萬噸。

他表示，向美國和加拿大出口是許多生產商最關心的問題，這些國家的支付意願高於世界其他地區，需求也穩定上升。

“土耳其生產商正在利用電子商務平台和直接面向消費者的銷售管道，逐步將精力轉向北美市場。 “預計到 2025 年，土耳其將透過強調優質產品和有機橄欖油來增加對北美的出口。

然而，歐盟仍然是土耳其橄欖油的重要市場，佔其出口的很大一部分。

“鑑於西班牙面臨的生產挑戰，土耳其橄欖油在歐洲，特別是在義大利、德國和法國等國家建立了更突出的地位，」扎科特說。 “到 2025 年，土耳其打算將其橄欖油定位為高品質且具有成本效益的替代品，以鞏固其在歐盟的地位。

“透過利用傳統市場的供應不足，利用有競爭力的定價策略，並將其橄欖油作為優質產品進行行銷，土耳其將鞏固其作為全球橄欖油行業重要參與者的地位。