土耳其在激烈遊說後放寬出口禁令

由於土耳其橄欖油產業官員預計 2024/25 作物年度將再次獲得豐收，他們繼續呼籲政府取消對橄欖油的限制。 禁止大量出口.

經過橄欖油產業的強烈遊說，政府部分解除了禁令，允許生產商在50,000年1月2024日之前批量出口-萬噸橄欖油。

新作物預期和庫存表明，我們的橄欖油數量大約是國內市場需求的兩倍。因此，我們認為應該放開橄欖油的大宗出口。 - Ali Kopuz，伊斯坦堡商品交易所主席

據愛琴海橄欖和橄欖油出口商協會（EZZIB）稱，土耳其擁有200,000萬噸橄欖油庫存。 EZZIB 主席 Mehmet Emre Uygun 對此決定表示歡迎，他估計這將為生產商帶來 300 億美元（279 億歐元）的收入。

儘管生產商、出口商及其支持者對此公告表示歡迎，但他們表示這還不夠。

烏伊貢表示，批量出口限制， 首先強加的 2023年-月，降價並沒有讓消費者受益，而這正是當局的目標。

相反，烏伊貢表示，自宣布批量出口禁令以來的十個月裡，通貨膨脹使橄欖油的價格幾乎翻了一番。他警告說，繼續實施禁令將傷害農民、磨坊主和出口商。

穆罕默德·埃姆雷·烏伊貢（Mehmet Emre Uygun）（照片：EIB）

“雖然我們在 150,000/2022 作物年度的出口量為 23 萬噸，但在 70/2023 作物年度的七個月期間下降了約 24%，」他告訴當地媒體。 “出口商並不是唯一因該禁令而遭受損失的人。生產商遭受了收入損失，因為他無法將產品出售給出口。

“最重要的是，土耳其和土耳其橄欖油出口商在出口市場上失去了良好聲譽，」他補充道。

2023 年 - 月的禁令是多年來第三次禁止大宗出口，先前的禁令是在 2021年-月 和 2022年-月。然而，目前的禁令比先前的禁令持續時間更長。

伊斯坦堡商品交易所主席阿里·科普茲表示，土耳其的橄欖油數量是供應國內市場所需的兩倍，並呼籲政府取消禁令。

“考慮到產量和庫存情況，禁止散裝橄欖油出口，」他告訴當地媒體。 “這樣，國內市場得到了成功的調控，我們的（獨立包裝）橄欖油出口量比上一季增加了一倍。

“然而，新作物預期和庫存表明，我們的橄欖油數量大約是國內市場需求的兩倍，」科普茲補充道。 “因此，我們認為應該放開橄欖油的大宗出口。

EZZIB預計400,000/2024年產量將達25萬噸，略低於-/-年產量 創紀錄的高產 2022/23 作物年度登記但顯著高於 以前的收穫.

結合現有的橄欖油庫存和阿夫林（土耳其占領的敘利亞北部地區阿夫林）的產量，Uygun 估計，到收穫結束時，該國可能有 650,000 萬噸橄欖油。

“我們希望有一個沒有配額的季節，出口商可以在費用標記條件下向世界市場出口，」Uygun 說。 “如果取消禁令，我們相信我們將在 1/932 作物年度歷史上首次實現 2024 億美元（25 億歐元）的出口目標。