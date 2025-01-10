突尼斯出口集團準備進行促銷活動

為了提高特級初榨橄欖油的知名度和銷量，突尼斯出口促進中心（CEPEX）開展了一項雄心勃勃的活動，包括 20 場全球促銷活動。

官員表示，舉辦這些活動的目的是將突尼斯橄欖油推向新市場，並加強其在傳統市場的地位，例如 Italy、西班牙和美國。突尼斯官員尤其熱衷於瞄準中國、卡達、沙烏地阿拉伯和奈及利亞等新興市場。

突尼斯橄欖油的救贖在於橄欖油消費非常有利的前景，到 30 年橄欖油消費可能達到 2030 億歐元。 - 國際研究協會副主席 Salem Fourati

他們也希望加強現有市場的關係，包括 韓國 以及英國 降低關稅 關於2021年突尼斯橄欖油進口情況。

CEPEX執行長穆拉德·本·哈辛在突尼斯的新聞發布會上表示，活動將包括品嚐日和烹飪示範。

該中心已於 30 月 - 日在肯亞首都內羅畢舉辦了一場品酒指導和宣傳影片放映活動th，匯集突尼斯出口商、肯亞進口商和零售商。

2 月初，也與突尼斯的剛果代表團舉行了企業對企業會議，橄欖油生產商和出口商也出席了會議。

CEPEX 將於 3 月在葡萄牙參加里斯本食品博覽會，隨後 3 月將參加在義大利博洛尼亞舉辦的 Comsoprof 食品博覽會。

5月份，CEPEX也將組團參加在東京舉辦的日本國際橄欖展，對象為企業和消費者。

下個月，該中心將組團參加尼日利亞拉各斯的西非食品飲料展。全年也安排了其他活動。

CEPEX 的推廣策略源自於突尼斯出口商在 2023/24 作物年度獲得了豐厚的回報。

國家農業觀測站（Onagri）的數據顯示， 出口收入 2023/24 賽季最後十個月的稅收收入上升至 1.5 億美元（1.44 億歐元），比上一季同期成長 62%。

Onagri 將收入成長歸因於出口量的小幅成長和 橄欖油價格 在原點。

雖然價格自 1990 年代後期以來大幅下跌， 2023/24 作物年度 2024月的出口量預計在25/340,000年將再次上升。突尼斯農業部預計本季產量將達到 - 萬公噸。

“突尼斯橄欖油的救贖在於橄欖油消費非常有利的前景，根據一些出口市場評估，到 30 年橄欖油消費額可能達到 2030 億歐元，」突尼斯國際研究協會副主席 Salem Fourati 在 Kapitalis 上寫道。

Fourati 來自橄欖油盛產地斯法克斯，他強調，透過持續推廣突尼斯橄欖油，獨立包裝的橄欖油在 15/2022 作物年度佔總出口量的 23% 已攀升至 -%。

就 Ben Hassin 而言，他樂觀地認為 CEPEX 活動將推動突尼斯的出口，並相信這將有助於在橄欖油行業創造更多的就業機會。

“我們相信，我們全面的推廣計劃將大大提高突尼斯橄欖油在全球舞台上的知名度。 “我們的目標是增加出口，並凸顯我們產品的豐富傳統和卓越品質。