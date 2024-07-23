摩洛哥橄欖油產業面臨的挑戰與機遇

自從十多年前橄欖油生產被確定為摩洛哥經濟發展的戰略部門以來，當地和國際官員一直致力於提高橄欖種植者的利潤和抵禦氣候變遷的能力。

雖然這些努力幫助橄欖油產量從41,800/1990至91/1994作物年度的平均每年95噸穩步上升到過去五個作物年度的平均每年141,600噸，但國內市場仍面臨重大挑戰。

摩洛哥的橄欖油價格與其他主要生產國一樣上漲...儘管 “ 「受控出口」應該能夠隔離並使內部市場不易受到外部影響。 - 麗莎‧帕格列蒂，糧農組織經濟學家

“為了有效應對預期的氣候變遷及其對水資源供應的影響，摩洛哥的部門利益相關者和決策者必須及時規劃短期和長期的適應策略，以實現更溫暖和乾燥的未來。說聯合國糧食及農業組織（FAO）。

“這些策略將幫助該國共同加強橄欖油產業的高水準競爭優勢，並能夠隨著時間的推移而持久，」她補充道。

糧農組織官員與歐洲復興開發銀行 (EBRD) 同行、地方官員和利益相關者一起參加了第 16 屆會議th 摩洛哥在梅克內斯舉行的國際農業展覽會討論如何改革該部門和增強氣候適應能力。

其中一個關鍵要點是投資新技術和製程以改善該地區的水管理的重要性。

“歐洲復興開發銀行農業企業負責人艾里德·切卡奇(Iride Ceccacci) 在活動中表示：「透過創新技術和工藝，優先考慮投資並支持利益相關者，以加強水資源管理，讓每一滴水都發揮作用，這一點至關重要。

“我們在歐洲復興開發銀行在地中海南部和東部地區進行投資的國家中看到，橄欖油是一個即使在面臨嚴重缺水的情況下也能蓬勃發展的行業的一個例子。摩洛哥為例。

據歐洲復興開發銀行官員稱，摩洛哥的橄欖油產量佔全球近 2021%。到 13 年，該部門佔所有農業工作日的 19% 和國家糧食需求的 -%。

展會上的官員也討論了解決市場競爭和滿足橄欖油行業品質標準的策略。他們專注於實施食品安全和環境認證、標籤和可追溯系統，以建立國內和國際市場。

這項活動恰逢糧農組織和歐洲復興開發銀行最初將橄欖油確定為促進摩洛哥經濟發展的戰略部門十二週年。

在過去的十年中，這兩個國際組織與摩洛哥農業部和摩洛哥跨專業橄欖聯合會合作，培訓工廠技術人員和農藝師，舉辦橄欖油品嚐培訓並實施 永續政策.

據聯合國糧農組織稱，政策和私營部門的共同行動使得40年至2009年間摩洛哥的橄欖樹種植面積增加了2020%。

糧農組織和歐洲復興開發銀行也實施了 支援計劃 建立一個充滿活力和開放的市場，專注於增加整個價值鏈的價值。

“為了實現這一目標，需要對橄欖油進行更好的監管、裝瓶和正確的標籤，特別是對於批量銷售，」聯合國糧農組織副主任努諾桑托斯告訴我們。 Olive Oil Times. “此外，還與歐洲復興開發銀行合作提供了培訓，以解決管理橄欖油廠和修剪方面能力不足的問題。

該計劃致力於透過集中精力自下而上地創造價值 特級初榨橄欖油 生產並鼓勵生產商銷售單獨包裝的品牌，而不是批量銷售給歐洲或北美裝瓶商。

廣告

廣告

“透過與出口促進機構合作，努力改善進出口管理，」桑托斯說。 “這包括提高品質和可追溯性、從散裝橄欖油過渡到瓶裝橄欖油、執行食品安全措施和 吸引年輕人 在該行業。

然而，促進國內消費的平行努力卻因高企而受到阻礙。 全球橄欖油價格 並制定地方政策來限制其影響。

“在活動期間，我們與利益相關者簡要討論了價格飆升的問題，」帕列蒂說。 “摩洛哥國內市場的橄欖油價格非常高，因為橄欖的價格已從每公斤4至5迪拉姆（0.37歐元至0.47歐元）大幅上漲至每公斤12至14迪拉姆（1.12歐元至1.31歐元）。公斤。

“此外，前幾年的橄欖油庫存已經耗盡，收成連續第二年很差，」她補充道。 “橄欖價格上漲是由於其稀缺性。

儘管實施 10月出口管制 為了降低國內橄欖油價格，帕列蒂表示，北非第二大生產國的價格仍遠高於平均值。

“摩洛哥的橄欖油價格與其他主要生產國一樣上漲，今年散裝油價格達到每公斤 7.50 歐元 8 歐元，儘管 “理論上來說，『受控出口』應該可以隔離內部市場並使內部市場不易受到外部影響，」帕列蒂說。

“在歐盟，由於 石油產量崩潰，特別是在西班牙。然而，當地的生產成本並不能證明摩洛哥的這種成長是合理的，」她補充道。 “受此影響，國內消費下降幅度更大。這種情況表明猜測可能在起作用。

政府要求橄欖油供應商獲得出口授權，以保護國內價格並鼓勵瓶裝出口。今年提出的所有出口請求均已獲得批准，但據當地人士稱，這項政策的影響有限。

“由於該行業經歷了兩年的嚴重乾旱，影響也很小。批量銷售在摩洛哥市場佔據主導地位，」帕列蒂說。 “當地市場銷售的橄欖油中只有百分之十是包裝的。這非常非常少。

“因此，即使一個或多個買家進口橄欖油，他們也無法影響當地市場價格，這是由散裝油決定的，」她補充道。 “這是一個非常複雜的方程式，但這就是摩洛哥的現實。

“這種情況使得政府戰略相當脆弱，很難有效實施。 “更複雜的是，對下一個產季的預測並不令人鼓舞，產量也非常低。因此，價格將保持在很高的水平，從而驅趕更多的消費者。