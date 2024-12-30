伊拉克宣布計劃重新加入橄欖理事會

伊拉克總理穆罕默德·希亞·蘇丹尼宣布伊拉克有意重新加入國際橄欖理事會（IOC）。

蘇丹尼在會見蘇丹政府時宣布了這項消息 國際奧委會執行主任 海梅·利利奧 (Jaime Lillio) 在馬德里討論伊拉克政府為重新加入政府間組織而採取的步驟。

“如果伊拉克希望成為國際奧委會成員，則需要向該組織提交正式申請。 Olive Oil Times. “從那時起，成員國理事會將開始決定分配給伊拉克的配額。

該配額決定了伊拉克對國際奧委會的財政捐款規模及其投票權。該配額是根據該國的橄欖部門活動計算的。

一旦申請提交，伊拉克議會必須批准2015年 橄欖油和食用橄欖國際協定。蘇丹尼表示，這項進程已經在進行中。

“一旦這些步驟完成，伊拉克將正式成為國際奧委會成員，擁有權利和義務，」國際奧委會官員表示。 “伊拉克國民將從國際奧委會的活動中受益，特別是在技術合作方面。

“該國還需要尊重和執行國際奧委會貿易標準，該標準透過確保橄欖油和食用橄欖品質標準的應用來保護消費者，」該官員補充道。

伊拉克最初於2008年加入國際奧委會，但幾年後因經濟和行政困難而退出。

國際奧委會表示，伊拉克重新加入的決定標誌著該國重新加入該組織及其致力於振興橄欖產業的決定性一步。

根據國際奧委會的數據，伊拉克的橄欖油產量可以忽略不計，但該國每年生產約 10,000 萬噸食用橄欖。

過去十年來，橄欖產業面臨一系列挫折，包括該國西北部的橄欖園在 2014 年至 2017 年被所謂的伊斯蘭國 (ISIS) 佔領期間遭到破壞。

“果園、橄欖園以及小麥和大麥作物被摧毀，」斯德哥爾摩國際和平研究所 (Sipri) 2022 年的一份報告發現。 “世界銀行和伊拉克政府的聯合評估估計尼尼微農業部門遭受的總損失約為 1377 億第納爾（95 萬美元）。

“例如，在巴什卡，伊斯蘭國摧毀了擁有數十萬棵橄欖樹的橄欖園，其中一些已有數百年歷史，」報告補充道。 “該鎮曾經繁榮的橄欖油和肥皂貿易因此受到嚴重影響。

除了衝突之外，伊拉克橄欖農還面臨各種其他挑戰，包括高昂的電力和燃料成本。

“電力非常昂貴，而且農民沒有獲得電力或燃料補貼等支持，」Bashiqa 的一位橄欖農告訴 Sipr。

來自進口食用橄欖的激烈競爭也損害了當地生產商的利益，他們常常發現很難在國內市場上以有競爭力的價格出售橄欖。

“進口橄欖在很大程度上影響了我們的市場，政府根本不支持我們，」巴什卡的另一位橄欖農民阿里·賈吉斯告訴庫德族通訊社 Rudaw。

儘管面臨挑戰，多年來人們一直在努力振興這個行業。

2022年，聯合國糧食及農業組織（FAO） 確定的橄欖 作為伊拉克北部和西北部乾旱地區的戰略作物。

為此，聯合國世界糧食計畫署協助在巴什卡開設了一家最先進的橄欖油廠，而聯合國開發計畫署則支持在該國中西部整潔的哈迪薩種植橄欖樹。