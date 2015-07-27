歐洲提高突尼斯的出口配額

突尼斯向歐盟（EU）的橄欖油年度出口配額增加了25,000噸。

20 年 2015 月 - 日，歐盟外交與安全政策高級代表費德里卡·莫蓋里尼和突尼斯總理哈比卜·埃西德在布魯塞爾舉行的聯合新聞發布會上宣布了增加年度配額的決定。歐盟外交部長。

此前，突尼斯向歐盟出口橄欖油的年度配額為 56,700 噸，新配額使這一配額達到每年 81,700 噸。 Mogherini 還宣布突尼斯將不再受制於歐盟委員會確定的每月出口配額。 今年早些時候.

突尼斯70%以上的橄欖油出口到歐盟，其中大部分出口到義大利和西班牙，這兩個國家的橄欖作物在上次收穫期間遭受了重大損失。同時，突尼斯的收成很好，從242,000年2014月到2015年48184月底出口量達到創紀錄的-噸，是上一季的七倍。 /商業/非洲-中東/突尼斯橄欖油出口創歷史新高/-

除了橄欖油是突尼斯向歐盟出口的主要農產品外，它還是一種重要的農業資源，為超過 - 萬突尼斯人提供了直接和間接的就業機會。

在新聞發布會上還宣布了一項 23 萬歐元的財政支持計劃，用於在蘇塞發生致命襲擊後突尼斯的安全改革，並決定將突尼斯作為第一個阿拉伯合作夥伴納入研究計劃 Horizo​​n 2020。

