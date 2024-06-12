市場動盪，豐收推動突尼斯橄欖油出口

隨著橄欖油產量強勁反彈，儘管橄欖油產業正在經歷成長的煩惱，但突尼斯官員和橄欖油生產商仍然感到樂觀。

農業部估計，突尼斯 340,000/2024 作物年度的產量將達到 25 萬公噸，創下自 - 年以來的最高產量。 創紀錄的440,000萬噸 於 2019/20 年生產。

因此，突尼斯國家橄欖油局 (ONH) 預計出口量將增加至 300,000 萬噸，比上一年增長 50%，創下 2019/20 年以來的最高出口量。

出口價格必須略低於歐洲價格，以避免造成對所有業者都有利的市場混亂。 - 國際研究協會副主席 Salem Fourati

然而， 橄欖油價格 原產地稅意味著這些出口產品的價值不太可能在5.16/1.56年達到創紀錄的2023億第納爾（24億歐元）。

ONH 也強調，過去一個作物年度，包裝橄欖油出口量達到了前所未有的 28,600 噸，較 9,900/2022 年度的 23 噸大幅增加。

“「我們國家在橄欖油包裝方面做出了巨大努力，這使得包裝油出口量佔總出口量的 15%。」突尼斯國際研究協會副主席 Salem Fourati 在 Kapitalis 上寫道。

他補充說，突尼斯已經準備好利用日益增長的傳統和有機橄欖油 消費趨勢.

儘管如此，Fourati 仍主張與歐盟建立正式夥伴關係，以鼓勵出口單獨包裝的突尼斯橄欖油。 特級初榨橄欖油.

然而，Fourati 也指出了該行業面臨的一些挑戰。長期以來，特級初榨橄欖油的原產地價格較低，使突尼斯與地中海北岸的其他國家相比具有競爭優勢，但這種情況正在開始改變。

“儘管我們的生產價格低於一些歐洲國家......但它們將經歷一個緩慢但肯定的進步，以造福農民，從而促進我們橄欖園的發展，」Fourati 寫道。

“出口價格必須略低於歐洲價格，以避免造成對所有營運商都有利的市場混亂，」他補充道。

為了維持對農民和磨坊主來說足夠穩定的價格，同時保持出口競爭力，Fourati 主張建立靈活的市場穩定結構，以在價格低迷時支持生產者，並防止價格上漲過高。

“價格控制對於突尼斯橄欖油的未來至關重要，」他寫道。穩定結構將 “以每次橄欖油促銷活動固定的參考價格幹預收款，這些橄欖油在市場上還沒有找到買家，而且有儲存條件和可能的折扣。

Fourati 補充說，這種支援機制將要求對出口商品設定底價。 特級初榨, 處女 和 lampante 橄欖油來提高透明度和 “避免可疑交易。

ONH 執行長 Hamed Dali 表示，該組織可以購買和儲存 80,000 噸橄欖油，以確保農民獲得公平的價格。

Dali 補充說，由於西班牙和希臘原產地價格下跌，ONH 已經在以 “公平市場價格」將於今年稍晚發布，屆時價格更有可能上漲。

然而，突尼斯農業和漁業聯盟主席穆茲·本·扎格丹警告說，由於全國各地生產成本的差異，這種解決方案可能不具有效性。

“由於每個產區的特殊性以及橄欖樹不同品種之間的產量分佈，我們目前無法確定突尼斯橄欖油的價格，」他告訴 Kapitalis。

儘管面臨市場挑戰，但本·扎格丹承認，橄欖農的情況仍然良好，並指出最近的降雨改善了全國的水資源，這對 2025/26 作物年度來說是一個積極信號。