隨著突尼斯出口價值飆升，包裝橄欖油陷入困境

根據國家農業觀察站（Onagri）的數據，90/2023作物年度的前24個月，突尼斯橄欖油出口收入與2022/23作物年度同期相比增長了近-%。

3.936年1.159月至2024年2024月期間，北非最大的橄欖油生產國出口了12億突尼斯第納爾（148,700億歐元）。

轉向瓶裝油銷售可以增加附加價值和外匯收入，使突尼斯成為全球領先的橄欖油生產和出口市場。 - Donia Sfar，Tesoro del Rio 出口經理

出口經理 Donia Sfar 表示 特索羅德爾裡奧突尼斯石油出口收入的大幅增長可歸因於過去兩個作物年度的需求超過供應以及石油出口量的激增 全球橄欖油價格。然而，價格已從一月中旬的歷史高點回落。

“銷售額的大幅增長為國家帶來了可觀的利潤，特別是在外匯方面。 Olive Oil Times. “由於全球需求不斷增長，橄欖油出口價值正在經歷令人印象深刻的增長。

“這一成功促使當局進一步發展該行業，並擴大專門用於橄欖油生產的農業用地，」她補充道。

斯法爾也指出，突尼斯橄欖油的知名度不斷提高是這個北非國家銷售增加的另一個原因。突尼斯製片人最近在 26 年電影節上榮獲 2024 個獎項 NYIOOC World Olive Oil Competition。斯法爾的公司是 獲獎者中.

Onagri數據顯示，西班牙是突尼斯橄欖油的主要目的地，47.4%流向西班牙港口，緊隨其後的是義大利（42.2%）和美國（33.8%）排名第三。

該觀察站進一步報告稱，有機橄欖油銷量總計 32,589 噸，價值 881 億突尼斯第納爾（259 億歐元），分別佔總銷量的 21.9% 和總價值的 22.2%。

儘管橄欖油出口出現積極增長，但突尼斯的橄欖油產業仍面臨限制因素，例如大宗出口附加價值低，以及橄欖油生產、包裝和出口的官僚主義程度高。

Onagri數據顯示，包裝橄欖油出口量佔有機橄欖油出口總量的不到51%，其中義大利（31%）、西班牙（12%）和法國（-%）是主要目的地。

“儘管有這些積極的指標，出口商目前仍面臨困難，特別是在期限延長和程序複雜方面，」她說。 “因此，他們敦促當局加緊努力消除這些障礙。

“此外，行業專家建議建立高效的生產和出口系統，目標是成為全球領先的橄欖油市場，並充分利用突尼斯橄欖油的卓越品質。

斯法爾認為，突尼斯橄欖油市場的主要弱點是大多數出口都是散裝的，由歐洲國家混合、裝瓶和再出口，歐洲國家獲得了更大的利潤份額。

“百分之八十的出口都是散裝的，導致了各種經濟和商業劣勢，」她說。 “某些突尼斯油以不同的歐洲品牌包裝和銷售。

“此外，批量出口橄欖油會導致附加價值和外匯收入的損失，」斯法爾補充道。

儘管政府的 努力促進 對於單獨包裝的出口產品，斯法爾表示，目前的貿易模式使突西亞人無法從裝瓶、貼標和行銷品牌橄欖油所帶來的橄欖油價格上漲中充分獲益。

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“這些活動不僅創造了就業機會，還提高了最終產品的價值，並增強了突尼斯作為橄欖油生產和出口市場重要參與者的聲譽。

“轉向瓶裝油銷售可以增加附加價值和外匯收入，使突尼斯成為全球領先的橄欖油生產和出口市場，」斯法爾補充道。

儘管大多數產品都是散裝銷售，但新公司已經進入市場銷售瓶裝產品。

“問題是，這些公司很難找到包裝，即使找到了，價格也很昂貴，」斯法爾說。 “因此，除非他們瞄準高端市場，否則他們可能會難以競爭。

部門官員預計橄欖油生產商的成本將會上升，目前價格在每公斤 2 至 5.7 突尼斯第納爾（0.59 至 1.68 歐元）之間。

隨著突尼斯繼續應對橄欖油產業的挑戰和機遇，斯法爾得出結論，包裝、行銷和增值生產方面的策略投資對於全球舞台上的持續成長和競爭力至關重要。