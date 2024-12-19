橄欖多酚顯示出作為水產養殖飼料成分的前景

義大利研究人員發現，在鯛魚飼料中添加0.08%的多酚萃取物，可使飼料轉換率提高30%。也顯示了抗炎和促免疫作用。

多酚 有問題， 羥基酪醇 和酪醇是從橄欖加工廢物中提取的，使該研究成為橄欖產業促進循環經濟和提高永續性的可能性的另一個例子。

研究該研究由翁布里亞和馬爾凱動物預防實驗研究所以及佩魯賈大學獸醫學系的研究人員進行，旨在評估在全球環境問題和 歐洲綠色交易.

實驗以 600 條金頭鯛為對象，隨機分為兩個飲食組，每組 300 條。

與對照組相比，用實驗飼料餵養的魚在中間階段表現出體重增加的趨勢（體重增加了117％，而實驗結束時體重增加了82％），並且在實驗結束時記錄了更高的體重增加（增加了177％）。

飼料轉換率也顯著提高（1.85 比 1.45）。

這些結果表明，膳食補充橄欖源多酚可以促進魚類生長，同時保持魚類的整體健康和身體福祉。

此外，遺傳分析表明，餵食多酚補充劑的魚可以改善與免疫和代謝相關的生物標記的基因表現。

研究人員特別注意到促發炎基因白細胞介素 12 β 表達減少，而抗發炎基因白細胞介素 10 表達增加。

這些結果與先前的研究相符，顯示基於植物蛋白的飲食降低了各種促炎標記物和與免疫防禦相關的其他基因的表達。

相較之下，以動物性蛋白質為基礎的飲食，如魚粉，會導致與調節發炎和活化對感染的自然免疫反應有關的發炎介質相關的基因表現增加。

作者指出，歐盟每年產生約 88 萬噸食物垃圾，估計成本達 143 億歐元，其中大部分來自食品業而非消費者。

此類廢棄物佔全球排放量的 8% 至 10%，佔歐盟溫室氣體排放、污染和廢棄物產生的約 6%。

因此，他們尋求將循環生物經濟和永續農業理念應用於水產養殖。

大量研究表明，食用魚類具有有益效果，因為它們的營養成分豐富，富含蛋白質、多元不飽和脂肪酸（例如 omega-3）以及維生素（例如 B2 和 B6）。魚是人體不可分割的一部分 地中海飲食 以及其他與健康和長壽相關的飲食。

水產養殖被認為是一種可持續的魚類生產方式。它通常與傳統捕撈及其相關的環境影響形成鮮明對比，特別是過度捕撈、食物網破壞和兼捕——偶然捕獲海豚、海龜和海鳥等非目標物種。

然而，最近的研究引起了人們對該行業內潛在有害做法的擔憂。

引用的一些主要因素是飼料的成分、來源和性能。因此，提高這方面的可持續性被視為提高整個產業永續性的關鍵。