去年年底，巴黎南部郊區馬拉科夫的一群鄰居聯合起來，首次在首都法蘭西島地區生產橄欖油。

Born to be Olive 創辦人 Vincent Chévrier 告訴法國國際廣播電台 (RFI)，該組織從遍布附近的樹木中收穫了 550 公斤橄欖。

切夫里爾意識到自己無法從自己的一棵橄欖樹上收穫足夠的果實來生產橄欖油後，便受到啟發，團結了鄰居。

“許多人的花園裡有一棵橄欖樹。每年，他們都會看到橄欖掉落，但什麼都不做，因為我們沒有磨坊，無法在巴黎加工橄欖，」Chévrier 說。

在繞了一圈之後，他在 120 公里的範圍內發現了 - 棵橄欖樹，生長在私人花園和當地公園。

隨後他成立了一個 Facebook 活動 邀請橄欖樹所有者加入他的倡議。一個團體發起了眾籌活動，購買收割和碾磨設備，包括電動耙子、網子、橄欖研磨機和壓榨機。

在第一次收穫期間，居民們懷著好奇和興奮的心情觀看。

“一位名叫杰拉爾丁(Geraldine) 的居民告訴RFI，文森特在我們花園裡發現了橄欖樹後按響了我們的門鈴，當時謝夫里爾(Chévrier) 使用最近購買的電動耙子收割了她的樹。 “我從頭開始；我什麼都不知道，但嘗試很有趣。

“感謝文森特，這是我們第一次如此有組織，而且我們也在學習照顧這棵樹，」她補充道。 “想到你會像這樣製作橄欖油，這一切都有點神奇。

所有橄欖收穫後（大約需要一個月），該小組使用傳統設備和方法壓碎和壓榨果實。

切夫里爾鼓勵提早收穫橄欖的居民將橄欖存放在冰箱中，直到整個社區都準備好壓榨為止。

雖然最終產品可能不符合 特級初榨橄欖油鄰居們堅持認為，這更多的是體驗而不是結果。

“來自鎮上各地的人們聚集在一起，決定開展這個集體計畫。 “它以不同的方式在當地人們之間建立了聯繫……因為他們聚在一起消費他們與鄰居一起製作的東西。

Born to be Olive 是一項更大的城市農業運動的一部分，旨在減少與糧食生產和運輸相關的碳足跡。

自 2016 年以來，在 Parisculteurs 計劃等舉措的推動下，巴黎的都市農業勢頭強勁，該計劃促進並加速了巴黎乃至更廣泛的法蘭西島地區農業項目的安裝。

這個想法是利用屋頂、牆壁、停車場和開放空間來創建城市農場和花園。

Parisculteurs 計劃已經設立了 70 多個項目，還有更多項目正在開發中。

巴黎目前在城市範圍內擁有近 36 公頃的農業用地，使其成為都市農業的領導者。

該計劃還支持教育和提高意識活動以及為有抱負的城市農民提供培訓機會。

法國南部，尤其是普羅旺斯，無疑仍將是該國橄欖產量最多的地區，預計 6,300/2024 作物年度將生產 25 噸橄欖油，其中大部分產自該地區。

然而，謝夫里爾認為巴黎人沒有理由不繼續種植一兩棵橄欖樹並生產橄欖油。

“無論你在巴黎的任何地方，都可以完美地種植橄欖樹，並獲得非常成功的橄欖生產，」他總結道。