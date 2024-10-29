應用程式使用人工智慧來識別頂級橄欖油

儘管許多消費者欣賞高品質特級初榨橄欖油的健康益處和卓越口感，但他們往往很難僅根據包裝在商店貨架上識別它們。

Olive Oil Times 世界排名 現在有一項突破性的新功能，目前處於測試階段，該功能使用人工智慧從瓶子的簡單圖片中識別頂級橄欖油。該創新工具旨在幫助消費者和行業專業人士快速輕鬆地發現世界上最好的橄欖油。

消費者可以獲得十年來累積的有關數千個品牌的知識。 - Curtis Cord, Olive Oil Times 主編輯

該應用程式利用了一個龐大的資訊資料庫，這些資訊是從 NYIOOC World Olive Oil Competition，世界上最大、最受尊敬的橄欖油品質競賽。這款由人工智慧驅動的應用程式可以透過分析數千個圖像和數據點來準確識別屢獲殊榮的橄欖油。

新功能可以訪問 橄欖油排名.org。點擊相機圖示並 拍一張橄欖油包裝的照片，看看該品牌在世界排名中的表現如何。

“消費者可以透過這款應用程式獲得十年來累積的有關數千個品牌的知識。 Curtis Cord，主編 Olive Oil Times 和主席 World Olive Oil Competition. “只需拍攝瓶子的照片，用戶就可以立即獲取有關其品質、原產地和風味特徵的詳細資訊。

Olive Oil Times 世界排名即時更新，列出了獲獎最多的生產商和品牌，以及按半球、國家、品種和有機分類列出的詳細歷史結果數據。該門戶補充了 World Olive Oil Competition“ 官方指南，每年有超過一百萬用戶參考的最佳特級初榨橄欖油目錄。