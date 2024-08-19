奧運會是領先的國際綜合運動會，也是全球運動精神和團結的終極慶典。

在大約 2,800 年前舉辦的古希臘，奧運會是一項重大的體育、文化和政治活動。

根據希臘神話，奧林匹克運動會與智慧女神雅典娜的橄欖樹有著千絲萬縷的關係。 送給雅典城的禮物.

奧運會的起源可以追溯到伯羅奔尼撒半島南部的奧林匹亞聖地，那裡於公元前 776 年舉辦了第一屆有記錄的奧運會。

這些比賽是紀念希臘眾神之父宙斯的宗教節日的一部分。對古希臘人來說，身體和心靈的訓練是兒童教育的重要面向。

“英雄主義的理想深植於古希臘人的心中。 Olive Oil Times.

“古代奧運會上沒有團體項目，」她補充道。 “相反，參賽者們都在為個人榮耀而奮鬥。這些賽事考驗了力量、耐力、勇氣和速度，而這些正是英雄士兵所應具備的品質。

“對於來自上流社會家庭的男孩來說，參與運動對於他們的成長至關重要，並為他們做好戰鬥準備，」古斯塔夫森說。

來自古希臘城邦的代表團和運動員將遊行數天，以便出現在奧林匹亞的奧運會上。每四年舉辦一次的比賽每四年舉辦一次，使運動員能夠為下一屆比賽進行訓練。

奧運會對古希臘人來說非常重要，以至於他們將其作為日曆。例如，他們會說， “21世紀第三年st 奧林匹克運動會”，表示距離上屆奧運會已經過去了三年。

當時希臘城邦之間的敵對行動也將在比賽期間停止，以便運動員和觀眾可以心無旁騖地參加比賽。

“當時，希臘沒有中央政府，」古斯塔夫森說。 “相反，這個國家是由獨立的城邦管理的，這些城邦之間經常發生衝突。

“然而，在文化上，古希臘世界是統一的，」她補充道。 “這在一定程度上要歸功於泛希臘節日，它讓希臘人聚集在一起進行和平慶祝活動，並提醒他們所有共同點，例如宗教和理想。

奧運會上的金牌榮耀並不總是如此。在古希臘，比賽獲勝者的典型獎品是用生長在奧林匹亞的野生橄欖樹上纏繞的橄欖枝製成的花環。

“當時的陶畫中有很多對此的描述，」古斯塔夫森說。

“獲勝者還可以獲得珍貴的獎品，例如裝滿橄欖油的雙耳瓶、紀念他們的遊行、青銅盾牌或三腳架。

橄欖樹在古希臘被認為是神聖的，與和平與團結聯繫在一起。祈求者還在寺廟或接近有權勢的人時舉起橄欖枝以表明自己的地位。

廣告

廣告

橄欖枝用來紀念古代奧運的優勝者，也顯示了橄欖樹在古希臘更深遠的意義。

特別是在雅典，橄欖樹獲得了政治重要性，正如通過的保護樹木的法律所表明的那樣。毀壞橄欖樹的人將面臨死刑。橄欖樹所有者在任何一年內不得從樹上砍伐超過兩英尺（0.6 公尺）；否則，他們將面臨巨額罰款。

歷史學家認為，橄欖樹和阿提卡地區之間的關係是一群人（當時的雅典統治者）控制一個空間的開始。

隨後，空間（土地）取代了血統和財富，成為雅典的主要政治權力來源。

政治家克里斯提尼基於他在六世紀向雅典人介紹的憲法框架th 在西元前世紀，最終導致了民主的誕生，其基礎是雅典城邦空間控制與公民權之間的緊密聯繫。

古希臘酒壺從 6th 公元前世紀描繪了一場拳擊比賽（照片：克利夫蘭藝術博物館）

橄欖樹也是古希臘人的重要食物來源，他們主要以橄欖、用於釀酒的葡萄和一些穀物（大麥或小麥）為生。

在古希臘社會，橄欖油被用於食品製備，並具有多種宗教和實際用途。

“古斯塔夫森說：“橄欖油在古希臘的重要性怎麼強調都不為過。” “我不認為在我們的現代世界中，我們同時擁有任何神聖的、實用的和重要的經濟商品的材料。

“橄欖油可以成為獻給神的神聖禮物，並在奧林匹亞等聖地用作祭酒，」她補充道。 “在運動訓練之前，運動員會用橄欖油塗抹身體，為皮膚做好準備。他們還會在出汗後用橄欖油和沙子的混合物擦拭皮膚，然後刮掉污垢來清潔自己。

當時，一個城邦公民平均每年消耗橄欖油總計40至50公升：15至20公升用於準備食物，另外20公升用於衛生，0.5公升用於儀式，-公升用於照明-公升用於醫療用途。

古斯塔夫森指出，橄欖油、葡萄酒和陶器是古希臘國際貿易中最重要的商品。

“與鄰國的貿易是青銅時代希臘文明繁榮的原因之一，」她說。 “因此，橄欖油是希臘生活的主要動力之一。

奧運會上橄欖樹的遺產已經延續了數千年。

2004 年雅典奧運會上，獲勝者在獲得獎牌的同時還象徵性地佩戴了橄欖花環，以向古老的傳統致敬。

2021年，在2024年奧運會召開之前，巴黎奧林匹克之家的花園裡種植了一棵橄欖樹，象徵和平和奧運的普遍性。

“一些奧運獎牌，例如 1996 年亞特蘭大奧運會的獎牌，也以橄欖枝作為奧林匹克精神的普遍象徵，」古斯塔夫森說。

“奧林匹克與和平結合的根源在於古代奧林匹克。 “請記住，在奧運會期間，古希臘城邦在奧運會期間遵守了長達一個月的和平，所有暴行都停止了。

從在2024 年巴黎奧運會期間聚集在一起呼籲和平的數百名來自飽受戰爭蹂躪的國家的奧林匹克運動員，到登山運動員吉米·陳(Jimmy Chin) 和世界著名網球運動員拉斐爾·納達爾(Rafael Nadal) 等運動員，他們都讚揚了橄欖油在飲食中的重要性，橄欖樹作為永恆的和平象徵和健康飲食的基礎，其多功能性仍然存在於當今的奧運會和體育運動中。